À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana

La radio televisión pública valenciana entrega un escrito al juzgado de Catarroja por el que manifiesta que la entrega voluntaria de las imágenes grabadas el 29 de octubre podría suponer "una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente".
| etiquetas: a punt , dana , valencia , cecopi , jueza , videos
No soy psiquiatra, pero creo que esa gente ya está perdida para la sociedad sin posibilidad ninguna de rehabilitación democrática. Están a años luz de la realidad, de la decencia y sobre todo, del patriotismo: votar para que un grupo de mentirosos patológicos, ignorantes orgullos de serlo, de trileros y mafiosos se hagan con el poder es romper España.
Justo como yo predije: llegaron los PePeros otra vez, de la mano de Vox, cogieron esas superleyes de Otra, las eliminaron todas y pusieron en la directiva a quienes ellos han querido.
A la próxima vuelves.
El Consell de Mazón, sobre los vídeos del Cecopi grabados por Emergencias: “Si se solicitan se mandarán al juzgado”
www.eldiario.es/comunitat-valenciana/consell-mazon-videos-cecopi-graba
¿Alguien sabe por qué no puede pedirlas formalmente?
Parece que básicamente depende de la voluntad A punt ofrecer y entregar el material que tengan.
No se puede pedir lo que no se sabe que existe. Y menos a nivel judicial, donde hasta las obviedades se han de acreditar formalmente. Y más en las causas penales. De ahí que a veces se juegue al despiste con los requerimientos judiciales. Y al manido: es
… » ver todo el comentario
Todo lo que toca la peperia da vergüenza ajena.
Ya sabíamos todos que era mala idea reabrir Canal 9, sobre todo cuando cayera en "malas manos". Se empeñaron los inútiles de Compromis & Cia y ya vemos las consecuencias