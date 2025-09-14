edición general
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana

La radio televisión pública valenciana entrega un escrito al juzgado de Catarroja por el que manifiesta que la entrega voluntaria de las imágenes grabadas el 29 de octubre podría suponer "una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente".

meroespectador #1 meroespectador *
Más de 220 muertos y estos respondiendo a órdenes políticas para obstruir la investigación ¿qué más hace falta para que la gente se de cuenta que son basura humana?.
OCLuis #12 OCLuis *
#1 ¿Dejar morir a 5000 ancianos a su suerte en Madrid? ¿Hacer lo mismo con 230 personas de Valencia? Su votantes les toleran no solo que no hayan pedido perdón sino que acuse abiertamente al gobierno y hagan responsable a Pedro Sánchez.

No soy psiquiatra, pero creo que esa gente ya está perdida para la sociedad sin posibilidad ninguna de rehabilitación democrática. Están a años luz de la realidad, de la decencia y sobre todo, del patriotismo: votar para que un grupo de mentirosos patológicos, ignorantes orgullos de serlo, de trileros y mafiosos se hagan con el poder es romper España.
sotillo #18 sotillo
#1 Si ya no se han dado cuenta es que ya son parte de esa basura
OrialCon_Darkness #2 OrialCon_Darkness
Alguien se esperaba algo distinto de una tele donde despidieron a quienes informaron durante la dana?
Supercinexin #16 Supercinexin
#2 La de discusiones que tube yo con amiguetes de izquierdas y con votantes y militantes de Compromís cuando ganaron las elecciones y se dieron toda la prisa del mundo en reabrir Canal 9, rebautizado como À Punt, diciendo que urgía una televisión plural y de toch els valensians blablabla... Que no pasaba ná, decían. Que Mònica Oltra iba a poner unas leyes de Medios que nadie podría volver a hacer lo que hicieron los PePeros, decían.

Justo como yo predije: llegaron los PePeros otra vez, de la mano de Vox, cogieron esas superleyes de Otra, las eliminaron todas y pusieron en la directiva a quienes ellos han querido.

A la próxima vuelves.
comadrejo #4 comadrejo *
A esto lo llamarán: plena colaboración con la justicia. :troll:
Ankor #5 Ankor
Luego son los mismos que ladran que TVE esta sesgada y politizada.
Cehona #8 Cehona *
Vaya tomadura de pelo.
El Consell de Mazón, sobre los vídeos del Cecopi grabados por Emergencias: “Si se solicitan se mandarán al juzgado”

www.eldiario.es/comunitat-valenciana/consell-mazon-videos-cecopi-graba
#9 Pitchford
Sin embargo, la jueza ya advirtió de que no podía pedirlas formalmente, de ahí que las solicitara su entrega voluntaria tanto a À Punt como a Televisión Española.

¿Alguien sabe por qué no puede pedirlas formalmente?
tul #10 tul
#9 porque dejan en mal lugar a unos peperos mentirosos y eso es terrorismo xD
arsuceno #15 arsuceno *
#9 Aquí lo aclaran bastante: www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/09/14/punt-ofrecio-abril

Parece que básicamente depende de la voluntad A punt ofrecer y entregar el material que tengan.

No se puede pedir lo que no se sabe que existe. Y menos a nivel judicial, donde hasta las obviedades se han de acreditar formalmente. Y más en las causas penales. De ahí que a veces se juegue al despiste con los requerimientos judiciales. Y al manido: es

…   » ver todo el comentario
#21 Tks4dTip
#9 Lo dice el propio artículo. Aquí hay un conflicto deontológico. A punt no puede publicar los audios. Será la jueza la que decida pero no sé si se podrá aceptar como prueba. Pero como hubo una filtración y RTVE difundió parte de la grabación el juzgado no necesita que la tele autonómica entregue la grabación: RTVE tiene ahora la obligación de poner a disposición del juzgado este material. A punt no puede hacerlo. Mi duda es si podrá ser admitido como prueba. Yo creo que en el ejercicio de su…   » ver todo el comentario
rendri #6 rendri
Están esperando a darle el último martillazo al disco duro y luego diran que se golpeo solo con la puerta o algo asi
autonomator #14 autonomator
Valencianos, valencianas, blanco y en botella.
timeout #7 timeout
Bueno pues que entre la UCO a recoger las imágenes y alguna que otra documentación
#11 pirat
Se llaman a si mismos "medios de información"...
Todo lo que toca la peperia da vergüenza ajena.
#17 sliana
digamos que mato a mi vecino y digo que es un secreto. me libro?
PijoProgre #3 PijoProgre *
Nada nuevo en los amiguetes y estómagos agradecidos de las TV autonómicas, vendidos al mejor postor.

Ya sabíamos todos que era mala idea reabrir Canal 9, sobre todo cuando cayera en "malas manos". Se empeñaron los inútiles de Compromis & Cia y ya vemos las consecuencias
#13 sarri
#3 Entonces deberíamos cerrar RTVE antes de que los pepesunos lleguen al poder y pongan un Urdaci al frente no?
sotillo #20 sotillo
#13 Cerrar no, pegarle fuego o mejor, dejarla como la dejó Aznar, contaminada
sotillo #19 sotillo
#3 Lo de Compromis es para hacérselo mirar, la única que valía algo Oltra
