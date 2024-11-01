Un puñado de mecánicos echando horas extras en Nochebuena: cómo nació el Lotus más exitoso de la historia

El Lotus Elise es quizá el coche que mejor representa lo que es Lotus, o lo que era mejor dicho. Es la prueba sobre ruedas que no son necesarios chopocientos caballos para disfrutar de la conducción. Lo importante es que el coche sea ligero y tenga un comportamiento dinámico excepcional, un apartado en el que la ligereza tiene un papel importante.
Es en definitiva el heredero espiritual del Lotus Seven. Y el primer prototipo del Lotus Elise echó a andar en Nochebuena. Era el 24 de diciembre de 1994.
| etiquetas: lotus , elise , historia , nochebuena , navidad
Mejor relación peso-potencia, mejor frenada y mayor paso por curva.
No se puede correr con una tartana de 2 toneladas y 25 cm al suelo, por muchos caballos que tenga