Un puñado de mecánicos echando horas extras en Nochebuena: cómo nació el Lotus más exitoso de la historia

El Lotus Elise es quizá el coche que mejor representa lo que es Lotus, o lo que era mejor dicho. Es la prueba sobre ruedas que no son necesarios chopocientos caballos para disfrutar de la conducción. Lo importante es que el coche sea ligero y tenga un comportamiento dinámico excepcional, un apartado en el que la ligereza tiene un papel importante.

Es en definitiva el heredero espiritual del Lotus Seven. Y el primer prototipo del Lotus Elise echó a andar en Nochebuena. Era el 24 de diciembre de 1994.