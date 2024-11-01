Pulseras GPS: ¿Para pirómanos o para políticos opacos como los miembros del PP? La ironía y los bulos de Feijóo

Mientras Feijóo anuncia registros de pirómanos –que ya existen en el Código Penal–, sus presidentes autonómicos brillan por su ausencia en momentos críticos. ¿Dónde estaba Alfonso Fernández Mañueco cuando Castilla y León ardía, con lo bien que informaría una pulsera de esas de Feijóo? En Cádiz, de vacaciones. ¿Dónde estaba Carlos Mazón durante la DANA que dejó 228 muertos en Valencia, con lo bien que informaría una pulsera de esas de Feijóo en la tobillera del lider del PP en Valencia? En una comida en El Ventorro.