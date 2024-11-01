edición general
23 meneos
40 clics
Pulseras GPS: ¿Para pirómanos o para políticos opacos como los miembros del PP? La ironía y los bulos de Feijóo

Pulseras GPS: ¿Para pirómanos o para políticos opacos como los miembros del PP? La ironía y los bulos de Feijóo

Mientras Feijóo anuncia registros de pirómanos –que ya existen en el Código Penal–, sus presidentes autonómicos brillan por su ausencia en momentos críticos. ¿Dónde estaba Alfonso Fernández Mañueco cuando Castilla y León ardía, con lo bien que informaría una pulsera de esas de Feijóo? En Cádiz, de vacaciones. ¿Dónde estaba Carlos Mazón durante la DANA que dejó 228 muertos en Valencia, con lo bien que informaría una pulsera de esas de Feijóo en la tobillera del lider del PP en Valencia? En una comida en El Ventorro.

| etiquetas: feijóo , pulseras gps , presidentes , pp , pirómanos
19 4 1 K 267 politica
8 comentarios
19 4 1 K 267 politica
ContinuumST #3 ContinuumST
Y sigo de nuevo con lo mismo: "El pirómano no debe ser confundido con el incendiario, que es aquella persona que intencionadamente decide provocar incendios con premeditación, con ánimo de lucro o simplemente por hacer daño. "
"La piromanía es un desorden mental poco frecuente, y los pirómanos representan una muy pequeña proporción de las admisiones a hospitales psiquiátricos."
2 K 45
mariKarmo #1 mariKarmo
Cuando creías que no podían hacer más el ridículo, van y lo hacen.
2 K 43
#2 Setis
#1 Pues espera a ver la de mermaos mentales que les va a dar la razón.
4 K 59
mariKarmo #4 mariKarmo *
#2 Seguramente sea porque no dársela supondría una herida en su orgullo tan profunda que seguramente no podrían soportar. Así que antes que eso, qué coño, pa' alante!
1 K 23
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 pues a Bolsonaro le han puesto una y está toda la fachosfera ofendidisima xD
4 K 71
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#1 Sí, bueno, no pueden hacer más el ridículo pero mientras hacen el mono y se parten el culo de la ciudadanía y sus propios votantes, el PP europeo ya ha vendido Europa al neocaciquismo naranjero, que está agarrando al mundo por las pelotas para que le den todo el dinero de la merienda. Y estos pepesunos saben que pronto tendrán las ayudas necesarias para recuperar el poder, pues se lo están repartiendo desde la llegada de Trumpo naranjo al atril más alto de la escena de los amigos de lo ajeno. Estamos jodidos por todas partes y sin dar consentimiento.
1 K 23
IrMaNDiÑo #8 IrMaNDiÑo
Y si un piromano con pulsera es situado en un parque? Y si va a una gasolinera? Y si de camino a casa de un amigo la carretera atraviesa un pinar? Y si la playa a la que fue y va siempre tiene un merendero con árboles para dar sombra? Y si se para a mear en un campo de trigo?
Cuantas veces lo tendría que detener la GC.?
0 K 9
Josecoj #6 Josecoj
Pulseras para los dos, para los políticos y para los pirómanos
0 K 8

menéame