Pulmón de palomita de maíz: la rara enfermedad causada por el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos

Esta enfermedad se produce por la exposición a diacetilo, una sustancia que se empleaba para dar aroma a las palomitas de maíz de microondas, de ahí que reciba este nombre. En general, la exposición a sustancias químicas da lugar a esta afección. Si bien, algunos estudios recientes sugieren que existe una relación entre el uso del vapeadores y cigarrillos electrónicos y esta rara enfermedad, debido a la presencia de sustancias nocivas en los líquidos utilizados en este tipo de aparatos.