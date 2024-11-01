Puigdemont traslada a Zapatero que Junts no aprobará los Presupuestos

El expresidente del Gobierno trasladó al líder independentista el deseo de que Junts apoye los Presupuestos, que Pedro Sánchez planea llevar a la Cámara Baja antes de que acabe este año. Pero la respuesta de Puigdemont fue negativa: el PSOE tiene que cumplir antes los pactos que aún no se han cumplido. Aunque la relación entre Zapatero y Puigdemont es buena, en Junts hay una sensación de hartazgo porque están viendo cómo sus pactos con el PSOE no se terminan de materializar.
| etiquetas: puigdemont , zapatero , junts , presupuestos
Solo están ahí para hacer daño.
Y el gobierno actual sigue siendo mejor que la alternativa.
www.meneame.net/m/Artículos/puigdemont-puto-heroe-derecha
Mejor víctima ,que perdedor
Un mártir es perfecto para la causa.
Todo correcto en la izquierda.
Prefiero este gobierno paralizado, que la alternativa " haciendo cosas "
Zapatero es el peligro público número uno, el otro día lo vi guardando fajos de droga en una furgoneta vestido con el chándal de la revolución Bolivariana.
No sé a que esperan para arrestarlo.
Mejor expresidente que aznar por muchiiiisimo
Todo correcto...
Manda huevos, que me toque defender a Zapatero, un tipo torpe al que los demás han hecho bueno...