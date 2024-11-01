edición general
Puigdemont traslada a Zapatero que Junts no aprobará los Presupuestos

Puigdemont traslada a Zapatero que Junts no aprobará los Presupuestos

El expresidente del Gobierno trasladó al líder independentista el deseo de que Junts apoye los Presupuestos, que Pedro Sánchez planea llevar a la Cámara Baja antes de que acabe este año. Pero la respuesta de Puigdemont fue negativa: el PSOE tiene que cumplir antes los pactos que aún no se han cumplido. Aunque la relación entre Zapatero y Puigdemont es buena, en Junts hay una sensación de hartazgo porque están viendo cómo sus pactos con el PSOE no se terminan de materializar.

#22 Sigo_intentandolo
#11 lo triste es que esto es el mal menor...
#12 Borgiano
Esta es "la mayoría progresista" que dice Sánchez que le habilita para ser presidente del gobierno.
Ludovicio #3 Ludovicio
Vaya puto lastre.
Solo están ahí para hacer daño.
#10 Martillo_de_Herejes
#3 Pero no se podía saber :troll: .
Ludovicio #11 Ludovicio
#10 Se podía saber y se sabía.
Y el gobierno actual sigue siendo mejor que la alternativa.
#13 Martillo_de_Herejes
#11 Muy probablemente, sí; tener a Feijóo con vox en la chepa y rodeado de inútiles e incompetentes podría ser catastrófico. Así que, sí; mejor el gobierno actual si fuera capaz de desprenderse de las garrapatas que tiene pegadas en el Legislativo... pero esto no es posible, y no lo veremos.
#15 Tensk
#3 Habla con Sánchez, que es quien lo permite.
Robus #19 Robus
#3 A ver, que son de derechas, no van a ayudar a Sanchez a cambio de nada.
Ludovicio #24 Ludovicio
#19 Ni a Sánchez ni a sus propios votantes
#25 Meneaflow
#3 A ver, no son de mi cuerda, pero por una parte admiro que no se dejen mear en la cara por el PSOE como ERC, que se tragan promesas y promesas que nunca llegan. La putada es que sean de derechas Junts.
mariKarmo #2 mariKarmo
Viniendo de Junts no descartéis que los apoye a última hora. Son expertos en presionar.
Jaime131 #1 Jaime131
"No me lo he pensado ni 8 segundos", ha aseverado Puigde.
camvalf #17 camvalf
Pues nada se activa la orden de detención europea a ver si llega a 8 segundos en cambiar de parecer.
Robus #21 Robus
#17 Como si eso dependiese de España... :roll:
elTieso #5 elTieso
Menudo cerdo el Puchi, vota a todo que no del PSOE en el parlamento y luego se queja de no cumplen lo acordado con él. Verás cómo no se le concrete la amnistía y gobierne PP+VOX qué risa floja le va a entrar. Waterloo forever.
Xuanin71 #8 Xuanin71
#5 es lo que quiere .
Mejor víctima ,que perdedor
Pacman #9 Pacman
#8 tal cual
Un mártir es perfecto para la causa.
Robus #20 Robus
#5 Pues le estás dando la razón, si no cumplen lo acordado con él, y, no nos engañemos, el gobierno de España suele no cumplir lo prometido, me parece más que bien que no lo apoye.
Sandilo #4 Sandilo *
El expresidente amigo de Maduro que está en punto de mira de la DEA negociando los presupuestos de España en otro país con un fugado de la justicia independentista de extrema derecha que odia a España.

Todo correcto en la izquierda.
Xuanin71 #6 Xuanin71
#4 la política hace extraños compañeros de viaje.
Prefiero este gobierno paralizado, que la alternativa " haciendo cosas "
nopolar #7 nopolar
#6 Mejor parados que yendo hacia atrás.
Sandilo #16 Sandilo *
#6 Exacto, la izquierda muchos de vosotros sois de “o yo o nadie”, sois totalitaristas.
#18 egonfal_
#4 A mi me han contado que lo está buscando la DEA, el FBI, la INTERPOL y la KGB...

Zapatero es el peligro público número uno, el otro día lo vi guardando fajos de droga en una furgoneta vestido con el chándal de la revolución Bolivariana.

No sé a que esperan para arrestarlo.
#23 Sigo_intentandolo
#4 expresidente que no puso los pies en la mesa de su amigou para apoyar una guerra que causó cientos de miles de muertos y destruyó un país solo para robar petróleo...
Mejor expresidente que aznar por muchiiiisimo

Todo correcto...

Manda huevos, que me toque defender a Zapatero, un tipo torpe al que los demás han hecho bueno...
