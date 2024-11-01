Puigdemont traslada a Zapatero que Junts no aprobará los Presupuestos

El expresidente del Gobierno trasladó al líder independentista el deseo de que Junts apoye los Presupuestos, que Pedro Sánchez planea llevar a la Cámara Baja antes de que acabe este año. Pero la respuesta de Puigdemont fue negativa: el PSOE tiene que cumplir antes los pactos que aún no se han cumplido. Aunque la relación entre Zapatero y Puigdemont es buena, en Junts hay una sensación de hartazgo porque están viendo cómo sus pactos con el PSOE no se terminan de materializar.