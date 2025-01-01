edición general
La pugna por ser el más alto en Benidorm: TM Tower rompe récord europeo con 64 plantas

En Benidorm, el cielo es el límite, y hay quien está dispuesto a desafiarlo. TM Grupo Inmobiliario sigue dando pinceladas sobre el que será su nuevo proyecto en la ciudad de los rascacielos, TM Tower. Un edificio que prometía entrar en la lista de rascacielos en sus primeros anuncios y que lo ha terminado por confirmar la compañía este lunes: será el residencial más alto de Europa, y por ende, de Benidorm. Contempla un edificio de 230 metros de altura y 64 plantas.

#3 Selection
Para mí el modelo a seguir es este.

Por mucho que sea contrario a los valores tradicionales europeos.

Siempre y cuando no hagamos como los árabes y terminemos necesitando camiones para sacar la caca de los rascacielos.
#5 R2dC
Justo lo que necesita Benidorm. Otro rascacielos más.
#4 Connect
Más ecológico que esparcir todas esas viviendas en horizontal. Hay que hacer menos calle, levantar menos aceras para colocar tuberías, el mantenimiento es más barato y encima no se ocupa tanto terreno. Ojalá las grandes ciudades replicaran el modelo para tratar de reducir el problema de la vivienda.
#1 reivaj01
"será el residencial más alto de Europa"
La torre de cristal de Madrid mide 249m.

Edito, no me fijé en que indica "residencial".
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir
#2 keiko_san
Pensaba que ya habíamos superado esto...
