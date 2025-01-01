La pugna por ser el más alto en Benidorm: TM Tower rompe récord europeo con 64 plantas

En Benidorm, el cielo es el límite, y hay quien está dispuesto a desafiarlo. TM Grupo Inmobiliario sigue dando pinceladas sobre el que será su nuevo proyecto en la ciudad de los rascacielos, TM Tower. Un edificio que prometía entrar en la lista de rascacielos en sus primeros anuncios y que lo ha terminado por confirmar la compañía este lunes: será el residencial más alto de Europa, y por ende, de Benidorm. Contempla un edificio de 230 metros de altura y 64 plantas.