"El puesto de secretario es un trabajo para mujeres", afirma Pete Hegseth, recién nombrado CEO de Guerra [Ing]

El Pentágono ha anunciado hoy que el exsecretario de Defensa y exsecretario de Guerra Pete Hegseth ocupará ahora el cargo de CEO de Guerra, tras lo que los funcionarios han descrito como una «rabieta en toda regla» durante una reunión del gabinete. «¡Ser secretario es un trabajo de mujeres!», gritó Hegseth, según se informa, mientras los adultos presentes en la sala continuaban debatiendo sobre cuestiones reales e intentaban ignorarlo. «¡Yo no soy una mujer! ¡Soy un hombre hecho y derecho! ¡Hago flexiones y dominadas!».