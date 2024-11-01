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La puerta está abierta para que Canadá se una a Eurovisión [ENG]

La puerta está abierta para que Canadá se una a Eurovisión [ENG]

Canadá podría participar en el Festival de Eurovisión si así lo deseara, según declaró el director Martin Green a la BBC, pero el país aún no ha presentado una solicitud formal. El primer ministro Mark Carney, quien ha estado estrechando lazos políticos y económicos con Europa desde que asumió el cargo el año pasado, planteó la idea de que Canadá se uniera al concurso de la canción en su presupuesto de 2025.

| etiquetas: canadá , eurovisión
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14 comentarios
5 0 0 K 84 ocio
ipanies #1 ipanies
Eurovisión ya siempre será un blanqueador de genocidas, no se quién en su sano juicio querría participar de esa mierda.
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#3 Leclercia_adecarboxylata *
Espero que se unan pronto Canadá, Cataluña, la URSS, Timor Leste y Marte.
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manbobi #2 manbobi
Mongolia para cuando?
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#4 Pedro_Chosco *
#2 La Horda de Oro lo petaría en Europa. :troll:
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josde #14 josde
Un paso mas para que Eurorisión sea de todos los países menos europeo de verdad, dentro de poco Marruecos también. xD
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Si tenemos a Israel porque no a Cisjordania o Siria o Canadá?
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ombresaco #9 ombresaco
#5 más llama la atención Australia.

Pero me llama más la atención que en unos presupuestos de un primer ministro llegue a concretar esas cosas
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pepel #8 pepel
Que venga con "Pasta".
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Cehona #13 Cehona *
#12 Por lo cual el Presidente de la Cámara de los Comunes canadiense se disculpó
nmidigital.com/indignacion-por-homenaje-del-parlamento-canadiense-a-un

Cosa que aquí Almeida y Ayuso siguen blanqueando el genocidio con medallas.
Y Ester Muñoz volverá a gastarse 20€
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Cehona #7 Cehona
Canadá es más digno que todos los que aún siguen en Eurovisión.
Una cosa es compartir valores europeos y otra blanquear un genocidio.
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eltxoa #12 eltxoa
#7 Si, recordemos como llevaron a un nazi a homenajear en su parlamento.
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Kantinero #6 Kantinero *
A ver lo que tarda en darle un ataque de envidia a TrumPP y autoinvitarse
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#10 pirat
No europeos entran y europeos salen...
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#11 pirat
Con su dinero que hagan lo que les parezca...
No estaría mal montar uno alternativo sin avergonzarse de las lenguas propias y otro de los pueblos del Mediterráneo.
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menéame