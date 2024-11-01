La puerta está abierta para que Canadá se una a Eurovisión [ENG]

Canadá podría participar en el Festival de Eurovisión si así lo deseara, según declaró el director Martin Green a la BBC, pero el país aún no ha presentado una solicitud formal. El primer ministro Mark Carney, quien ha estado estrechando lazos políticos y económicos con Europa desde que asumió el cargo el año pasado, planteó la idea de que Canadá se uniera al concurso de la canción en su presupuesto de 2025.