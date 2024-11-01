Puedes ganar dinero con tu GPU cuando no la usas. Basta con que se la prestes a quienes entrenan modelos de IA

El modelo consiste en actuar como anfitrión en un marketplace donde clientes buscan instancias GPU para sus proyectos de IA. Tú fijas el precio por hora, la plataforma gestiona los pagos y el cliente ejecuta su trabajo en un contenedor aislado en tu máquina. Se podría decir que es como un Airbnb, pero enfocado al hardware de computación.
| etiquetas: ganar , dinero , gpu , ia
Tampoco es un tema inexplorado, así de cabeza me recuerda a la aplicación del SETI, o aquellos que ofrecían calefacción gratis con un radiador hecho de CPUs. De hecho hay aplicaciones maliciosas que minan criptomonedas en sus víctimas.
Ahora quieren monetizarlo, para que haya de donde rascar su porcentaje. No está mal, pero creo que el beneficio va a compensar muy poco...