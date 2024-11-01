edición general
Puedes ganar dinero con tu GPU cuando no la usas. Basta con que se la prestes a quienes entrenan modelos de IA

El modelo consiste en actuar como anfitrión en un marketplace donde clientes buscan instancias GPU para sus proyectos de IA. Tú fijas el precio por hora, la plataforma gestiona los pagos y el cliente ejecuta su trabajo en un contenedor aislado en tu máquina. Se podría decir que es como un Airbnb, pero enfocado al hardware de computación.

DrEvil #1 DrEvil *
Igual quieres mirar lo que gastas de luz, antes de intentar hacerte millonario alquilando tu GPU.
Tampoco es un tema inexplorado, así de cabeza me recuerda a la aplicación del SETI, o aquellos que ofrecían calefacción gratis con un radiador hecho de CPUs. De hecho hay aplicaciones maliciosas que minan criptomonedas en sus víctimas.
Ahora quieren monetizarlo, para que haya de donde rascar su porcentaje. No está mal, pero creo que el beneficio va a compensar muy poco...
alfema #2 alfema
No lo veo yo muy factible si tal como comenta en el artículo tienes que ceder tu máquina las horas fijadas, en vez de cederla sólo cuando no la uses, además de la necesidad de tener un Linux instalado, muchos usuarios no se lo plantearían, yo que uso Linux el 99% del tiempo no tendría problema, pero la razón principal es el coste de la energía que va a consumir la gráfica, no creo que compense con lo que recibes.
