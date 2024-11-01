edición general
Puedes acceder gratis a 28 sistemas informáticos clásicos desde tu navegador gracias al Museo Interino de Computación

El Museo Interino de Computación y SDF.org han lanzado un portal en línea que permite a los usuarios iniciar sesión en 28 sistemas informáticos vintage de forma gratuita directamente desde el navegador. Esta iniciativa ofrece la oportunidad de explorar sistemas operativos legendarios, arquitecturas históricas, lenguajes de programación clásicos y juegos retro, brindando una experiencia única para entusiastas de la tecnología y nostálgicos. El proyecto busca preservar la historia de la computación y hacerla accesible a nuevas generaciones.

#1 plouprou
#Teahorrodosclicks
Acceder a connect.sdf.org/ y poner "menu" en el login
Benzo #2 Benzo *
#1 Gracias :hug: , es que no poner ni un enlace directo en todo el artículo ...
