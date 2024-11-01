edición general
¿Pueden reunificarse las Coreas?

Al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas liberaron Corea de los japoneses, que habían colonizado la península desde 1910. Los Aliados no lograron ponerse de acuerdo sobre el destino de la península, por lo que fue dividida por el paralelo 38 en dos zonas: una ocupada por la Unión Soviética y la otra por Estados Unidos. Así, Corea se convirtió en el primer campo de batalla de la Guerra Fría entre las ideologías de estas dos potencias, con el norte adoptando un sistema comunista y el sur uno capitalista.

Demográficamente a una Corea del Sur con problemas de natalidad y envejecimiento de la población, pues le viene muy bien esos más de 26 millones de personas que además están formadas.

Pero económicamente absorber todo un país con tantas carencias, puede ser un lastre enorme y puede que no tuviera las ayudas que tuvo Alemania para absorber su parte comunista.
Si EEUU se retirase de la zona de una puta vez, y dejase de promover y subvencionar a fachas nacionalistas en Corea del Sur y de, una vez ganan las elecciones, susurrarles al oído para armarse y hacer "maniobras conjuntas" y guerrear sin fin contra el Norte, pues igual sí, hace mucho tiempo que ya se habría alcanzado un consenso, una paz y seguramente una unificación.

Recordemos todos juntos que USA bombardeó Corea del Norte hasta los mismísimos cimientos, bombardeos alfombra peores
#2 sin cambiar una coma lo que has dicho, ¿Crees que a China o a Japón les conviene tener una Corea unificada?
Yo creo que a ellos tampoco les interesa, por diferentes motivos.
Solo hay una Corea!

En cuanto la región del sur acepte ser gobernada por la del norte, solucionado!

