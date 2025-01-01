¿Puede Estados Unidos seguir siendo una gran potencia sin ser una democracia?

Trump está dando un giro autoritario en Estados Unidos. Si la mayor potencia global se convirtiera en una dictadura, destruiría su legitimidad como líder mundial, abandonaría un modelo atractivo para otros países, perdería influencia y heriría de muerte el sistema que ha sostenido su poder desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Y cuando más aprendo del sistema de EEUU, menos democrático me parece. De hecho, en su Constitución la palabra democracia no aparece. Y al primer partido que conocieron como demócrata, lo hacían de manera despectiva.
Ahora simplemente el mundo tiene que escoger entre si quiere la gran potencia que reconoce ser una dictadura o la otra gran potencia que va de amigo enrollado pero se comporta como otra dictadura.
EE.UU. es una gran potencia porque es la primera economía del mundo, tiene el ejército con más presupuesto del mundo y porque puede obligar a muchos países, mediante amenazas, a apoyar los bloqueos económicos a terceros países que no les interesan.
Así que seguirá siendo una gran potencia.
Lo de referente ya es otra cosa, ya vemos como obedecen en Europa no por principios sino por debilidad.