¿Puede Estados Unidos seguir siendo una gran potencia sin ser una democracia?

Trump está dando un giro autoritario en Estados Unidos. Si la mayor potencia global se convirtiera en una dictadura, destruiría su legitimidad como líder mundial, abandonaría un modelo atractivo para otros países, perdería influencia y heriría de muerte el sistema que ha sostenido su poder desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

sotillo #1 sotillo
Lo ha sido durante una gran parte de su existencia, la “democracia” allí es solo publicidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
La democracia de EEUU cada día se parece más a la de Ankh-Morpork.

Y cuando más aprendo del sistema de EEUU, menos democrático me parece. De hecho, en su Constitución la palabra democracia no aparece. Y al primer partido que conocieron como demócrata, lo hacían de manera despectiva.
Asimismov #6 Asimismov
Los EE.UU. no son una potencia, son guerra, violencia y extorsión por todos y cada uno de sus medios, desde los económicos hasta los ideológicos; desde la mejor ciencia a la máxima de las ignorancias; desde el armamento a la información; ... No hay país tan tóxico como los lluesei, bueno, si: su amparado lsrael.
Arkhan #4 Arkhan
Claro que puede ser una "gran potencia", basta ver el modelo de estado de la otra "gran potencia".

Ahora simplemente el mundo tiene que escoger entre si quiere la gran potencia que reconoce ser una dictadura o la otra gran potencia que va de amigo enrollado pero se comporta como otra dictadura.
urannio #7 urannio
¿puede llamarse a una partitocracia, democracia?
#3 lordban
Trump derangement syndrome de manual. EEUU siempre ha estado gobernada por el complejo industrial militar, las agencias de inteligencia, peces gordos del sector financiero y unas cuantos clanes familiares de alto perfil.
#5 z1018
La legitimidad como líder mundial nunca la ha tenido por ser una democracia, de hecho ha apoyado muchas dictaduras y alentado muchos golpes de estado contra democracias para imponer un dictador títere.
EE.UU. es una gran potencia porque es la primera economía del mundo, tiene el ejército con más presupuesto del mundo y porque puede obligar a muchos países, mediante amenazas, a apoyar los bloqueos económicos a terceros países que no les interesan.
Así que seguirá siendo una gran potencia.
Lo de referente ya es otra cosa, ya vemos como obedecen en Europa no por principios sino por debilidad.
