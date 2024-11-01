¿Puede caer realmente el régimen iraní?

Las protestas masivas por la crisis económica, desconocidas en años y empapadas en sangre, muestran la clara vulnerabilidad de los ayatolás, pero eso no augura la derrota inminente. Ha habido levantamientos antes, sin éxito. ¿Qué cambia ahora?
Salvando las distancias, creo que estamos a las puertas de un cambio de régimen y/o de paradigmas políticos, como en noviembre diciembre 1989.
Ojo, que no se me entienda mal. Debería caer y probablemente lo hará, pero me temo que la cosa acabará mal.