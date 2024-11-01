edición general
¿Puede caer realmente el régimen iraní?

¿Puede caer realmente el régimen iraní?

Las protestas masivas por la crisis económica, desconocidas en años y empapadas en sangre, muestran la clara vulnerabilidad de los ayatolás, pero eso no augura la derrota inminente. Ha habido levantamientos antes, sin éxito. ¿Qué cambia ahora?

| etiquetas: irán , libertad , democracia , ayatolás , protestas , inflacion
Milmariposas #1 Milmariposas *
Sí, lo creo firmemente.

Salvando las distancias, creo que estamos a las puertas de un cambio de régimen y/o de paradigmas políticos, como en noviembre diciembre 1989.
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 No puede caer. Desafortunadamente no hay alternativa política. Será el puto caos.

Ojo, que no se me entienda mal. Debería caer y probablemente lo hará, pero me temo que la cosa acabará mal.
tul #3 tul
#1 esto no es caer, esta siendo derribado por los sionazis y sus amos gringos pero como son unos inutiles les esta llevando mas de medio siglo
#4 yarkyark *
#1 No. No va a caer. El poder político, religioso y militar funciona como una piña y con esos poderes coordinados no hay nada que hacer. Uno al menos tiene que salirse del juego para que haya posibilidades
#5 Perrota
#1 No creo. Están demasiado enraizados y su círculo de influencia, fanatismo religioso , y capacidad militar hace que para que haya un cambio tendrá que haber un desastre como el de Siria. No se lo deseo a nadie.
