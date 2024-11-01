edición general
Un pueblo de Salamanca, con menos de 100 habitantes, ofrece gestionar el único bar que queda por un euro al año

Coca de Alba, en Salamanca, cuenta con apenas 95 habitantes empadronados y se enfrenta al mismo difícil futuro que tantos otros pueblos de la España

wildseven23
#3 Ostras, no es coña. En una aldea cerca de donde estoy, donde como mucho viven diariamente 20 personas, montan unas fiestas en el bar del pueblo cada fin de semana que (creo) nada tienen que envidiar a las de la Ruta del Bakalao :->

Pertinax
#6 Crees, te han contado... :troll:

wildseven23
#7 En este caso, es verdad, ja, ja, ja.

Connect
En Burgos paré yo un en un bar a medio camino entre Espinosa de los Montero y no se que pueblo más. Gestionado por unos chicos de Granada en lo que había sido la escuela del pueblo. Y aunque allí no vivían más de 100 personas, pillaban mucha gente de paso e incluso de otras poblaciones.

De todas maneras mirando en maps donde está Coca de Alba, tiene pinta de estar lejos de todo y cerca de otros pueblos tan pequeños también. Y ya entrando en Street View, yo aquello lo veo feo de cojones.

Mal asunto arrendar un bar ahí.

Nihil_1337
Que roten a servirse el carajillo, no te jode.

Borgiano
#2 poco más que añadir

Priorat
Aunque sea gratis (1€ es gratis) con 95 clientes potenciales le veo poco futuro, la verdad.

¿Es un pueblo turístico para al menos justificar el fin de semana o temporada alta?

5 comidas y unos cafés y cervezas de ¿que hablas? ¿100 - 150€/día? Ponte a descontar el coste de todo, la electricidad, el gas, impuestos... No da, la verdad.

Pertinax
#1 No tienes ninguna visión empresarial. La marca ya la tienen, tan solo se trata de hacerla popular. Una rave nocturna cada finde, y a triunfar.

ChukNorris
#3 Solo podrías hacer el bar rentable si tambien te llamas Alba.

Pivorexico
#1 Impuestos pocos , estos bares vienen a ser lo que antaño se denominaba "La casa de la televisión/teléfono" vendria a ser el centro cultural del pueblo;

Pero echas tardes en los que sirves 4 cafés y gastas más en leña de lo que ingresas , y si hay algún evento ahí tienes que estar por 4 perras ;

Sí las fiestas del pueblo tienen tirón , en esos días ganas el triple que en todo el año .


