Publicar fotos de menores en redes sociales: lo que los colegios deben saber para proteger a sus alumnos

Las redes sociales forman parte del día a día de millones de personas y también de los colegios. Cada vez más centros educativos recurren a plataformas como Facebook o Instagram para mostrar actividades escolares, excursiones o competiciones deportivas. Con ello buscan dar visibilidad a su trabajo, reforzar la confianza de las familias y atraer nuevos estudiantes. Sin embargo, compartir imágenes de menores en Internet no está exento de riesgos. Aunque pueda parecer un gesto inocente, puede suponer un problema de privacidad y seguridad...

#1 juanac
Los colegios y "las madres". Meta podría hacer algo para proteger la difusión de imágenes de menores en sus redes. (pero no lo va hacer porque pierde negocio)
