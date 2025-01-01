·
El PSPV acusa a Mazón de ocultar un anticipo de 324 millones del Gobierno para pagar facturas pendientes de la Generalitat
Los anticipos de 2025 del Gobierno central suman 1.810 millones de euros, la cifra más alta entre todas las comunidades autónomas y un 62% superior a la del primer semestre de 2024.
etiquetas
mazón
valncia
anticipo
facturas
generalitat
politica
#1
Javi_Pina
Anticipo? Que anticipo?
9
