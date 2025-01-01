edición general
El PSPV acusa a Mazón de ocultar un anticipo de 324 millones del Gobierno para pagar facturas pendientes de la Generalitat

Los anticipos de 2025 del Gobierno central suman 1.810 millones de euros, la cifra más alta entre todas las comunidades autónomas y un 62% superior a la del primer semestre de 2024.

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Anticipo? Que anticipo?
