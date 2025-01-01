edición general
8 meneos
7 clics
El PSOE ve "desproporcionado" el cupo de extracciones de lobo y pide un "sistema selectivo"

El PSOE ve "desproporcionado" el cupo de extracciones de lobo y pide un "sistema selectivo"

El PSOE de Cantabria ha presentado alegaciones al proyecto de decreto del nuevo Plan de Gestión del Lobo en la región por, entre otras razones, considerar "desproporcionado" el peso de las extracciones, con un cupo anual de hasta el 20 por ciento de ejemplares existentes, y ha propuesto sustituirlo por "un sistema selectivo y condicionado a casos documentados y atribuibles a individuos (ejemplares) concretos, previo informe científico-técnico". "Cualquier actuación de control debe basarse en la identificación de individuos concretos responsable

| etiquetas: cantabria , psoe , alegaciones , cupo , extracciones , lobo , desproporcionado
6 2 0 K 30 mnm
2 comentarios
6 2 0 K 30 mnm
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Pocos van a quedar después de los incendios...
1 K 21
sotillo #2 sotillo
#1 Que provoca la derecha a propósito
3 K 49

menéame