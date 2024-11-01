PSOE-M vuelve a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles y reprocha a Ayuso de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II"

El PSOE de Madrid ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II", en referencia a la acusación de acoso laboral y sexual de una exconcejala del Ayuntamiento contra el regidor.