PSOE-M vuelve a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles y reprocha a Ayuso de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II"

El PSOE de Madrid ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II", en referencia a la acusación de acoso laboral y sexual de una exconcejala del Ayuntamiento contra el regidor.

#1 Bravok1 *
Esta acaso el psoe de madrid satánico maléfico criticando al ser de luz superior pepero de Ayuso....protectora de violadores y pedófilos.... fan nº1 del violador de niñas yanki Donald Epstein Trump....?

www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-65540220
Declaran a Trump culpable de abuso sexual a la columnista E. Jean Carroll y deberá pagar US$5 millones por daños

Ayuso siente envidia de E.Jean Carroll...a ella no ha intentado violarla... si hiciera falta pagaría por ello parece viendo como se arrastra...
0 K 7

