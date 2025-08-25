edición general
5 meneos
8 clics
El PSOE denuncia que el Gobierno de Ayuso subvenciona a asociaciones antiabortistas para que ayuden a mujeres embarazadas sin recursos

El PSOE denuncia que el Gobierno de Ayuso subvenciona a asociaciones antiabortistas para que ayuden a mujeres embarazadas sin recursos

Folletos informativos en los que las entidades dicen cosas como "que la interrupción voluntaria del embarazo tras una agresión sexual aumenta la carga psicológica de la mujer. ¿Qué apoyo psicológico puedan dar entidades así?" Y más mentiras como "tasas de suicidio brutales, que no sabemos de dónde salen esos datos, de consecuencias como la promiscuidad, la desesperación, la depresión, embarazos ectópicos. Pero bueno, ¿y esto se está financiando con el dinero de todos los madrileños? Una vergüenza".

| etiquetas: ayuso , antiabortistas , subvenciones
4 1 0 K 56 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
millanin #4 millanin
Aborto libre y gratuito
0 K 8
Postmeteo #5 Postmeteo
Opinion incendiaria. Si la causa del aborto es la causa de recursos, me parece bien que existan asociaciones para paliarlo.
0 K 7
#6 fremen11
#5 Claro, claro y hasta los 18 quien mantiene a la criatura?? Otra cosa es que las recomienden la entrega en adopción y las ayuden con los gastos del embarazo, pero claro eso no tiene secuelas psicológicas.......
0 K 8
#1 Cntrl
Bravo por Ayuso
4 K -8
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Ya te digo desde ahora qué parte de ese presupuesto van a recibir esas embarazadas.

Ardiendo en deseos estoy de ver los informes económicos de esas asociaciones. Intentaré adivinar: ¿A qué se les va todo en carteles en la Gran Vía?
3 K 57
elsnons #2 elsnons
PSOE asesino y genocida.
4 K -9

menéame