El PSOE denuncia que el Gobierno de Ayuso subvenciona a asociaciones antiabortistas para que ayuden a mujeres embarazadas sin recursos

Folletos informativos en los que las entidades dicen cosas como "que la interrupción voluntaria del embarazo tras una agresión sexual aumenta la carga psicológica de la mujer. ¿Qué apoyo psicológico puedan dar entidades así?" Y más mentiras como "tasas de suicidio brutales, que no sabemos de dónde salen esos datos, de consecuencias como la promiscuidad, la desesperación, la depresión, embarazos ectópicos. Pero bueno, ¿y esto se está financiando con el dinero de todos los madrileños? Una vergüenza".