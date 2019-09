El PSOE da un ultimátum a Unidas Podemos: o renuncia al gobierno de coalición o no hay más reuniones

Los negociadores de ambas formaciones se han reunido por segunda vez durante cuatro horas a poco más de una semana de que se convoquen las eleccionesEchenique asegura que el PSOE rechaza volver a sentarse con Unidas Podemos si no renuncian al Gobierno de coalición: "Nos parece un error"Lastra señala que "no hay una vía para alcanzar un acuerdo". "Hoy por hoy no vemos una salida a esa situación"Pablo Iglesias, en Carne Cruda | Rechaza investir a Sánchez y pasar a la oposición: "No habría un Gobierno progresista si no estamos"