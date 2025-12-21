Que los psicópatas tengan cuidado con la Inteligencia Artificial  

Ahora que parece que las inteligencias artificiales van a revolucionar el mercado del trabajo y a sustituir a millones de trabajadores enviándolos al paro, hay un colectivo que puede estar especialmente afectado por el análisis masivo de datos y su cada vez más omnipresente escrutinio de todas las facetas de la vida: el de los psicópatas.
| etiquetas: ia , psicologia , pensamiento , opinión , sociedad
Pasale a una IA sin restricciones los perfiles en las redes sociales de cualquier persona y empieza a hacerle preguntas.
La cantidad de información que puedes obtener sobre alguien utilizando una máquina capaz de analizar y resumir todo lo que ha escrito online es terrorífica.