Que los psicópatas tengan cuidado con la Inteligencia Artificial

Ahora que parece que las inteligencias artificiales van a revolucionar el mercado del trabajo y a sustituir a millones de trabajadores enviándolos al paro, hay un colectivo que puede estar especialmente afectado por el análisis masivo de datos y su cada vez más omnipresente escrutinio de todas las facetas de la vida: el de los psicópatas.

#4 tierramar
Qué bobada, los psicopatas van a manejar la IA, si les dejamos y pecamos de buenitas
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 ¿No lo hacen ya?
ElBeaver #2 ElBeaver
No veo por qué los CEOs y demás jerarcas de las empresas deberían preocuparse.
Findeton #3 Findeton
#2 Y políticos.
ElBeaver #6 ElBeaver
#3 cierto, es el otro nombre que se les da a los sicópatas
Gry #7 Gry
¿Los psicópatas? Más bien cualquier otra persona, los psicópatas son especialistas en disimular para poder mezclarse entre el rebaño.

Pasale a una IA sin restricciones los perfiles en las redes sociales de cualquier persona y empieza a hacerle preguntas.

La cantidad de información que puedes obtener sobre alguien utilizando una máquina capaz de analizar y resumir todo lo que ha escrito online es terrorífica.
sorrillo #1 sorrillo
Si se usa para diagnosticar a diestro y siniestro esto puede ser un festival :troll:
