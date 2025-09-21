edición general
7 meneos
57 clics
El PSC ganaría a la baja, pero el avance ultra haría ingobernable Catalunya

El PSC ganaría a la baja, pero el avance ultra haría ingobernable Catalunya

Una sociedad expectante. El vértigo del procés ya ha quedado atrás, pero Catalunya se enfrenta a los mismos retos e incertidumbres que el resto de las sociedades occidentales. . A ello habría que añadir un relevo generacional que amenaza con dinamitar el tablero electoral y conducir a una Catalunya ingobernable en beneficio de las opciones extremas.

| etiquetas: enquesta , electoral , catalunya , auge , extrema , derecha
6 1 0 K 75 actualidad
11 comentarios
6 1 0 K 75 actualidad
Andreham #3 Andreham
Gracias a la derecha de Cataluña ahora tenemos que trabajar 2 horas y media más, y la solución es votar más derecha porque "los putos moros" xD xD xD
3 K 42
#4 Leon_Bocanegra
#3 bueno, no solo gracias a la derecha catalana, la derecha española tb hizo su parte.
0 K 9
Sandman #8 Sandman
Que tiempos aquellos en los que algunos catalanes miraban al resto del estado con superioridad (excepto al País Vasco) porque "en Cataluña no entra la extrema derecha, eso es cosa de españoles". Una verdadera lástima.
1 K 30
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#8 en Catalunya hay muchos latinos que votan vox pq españa y el catalán.
0 K 7
Cehona #11 Cehona *
#8 Que se fijen en el País vasco cada vez que Vox hace campaña, en Catalunya tienen perdidas las dianas como en Podemos, lejos de las verdaderas dianas.
El fascismo.
0 K 17
Kantinero #1 Kantinero
Cataluña haría bien en copiar la trayectoria de Euskadi, moderándose, sin renunciar a su identidad, pero en un contexto inclusivo
1 K 29
sotillo #5 sotillo
#1 Pues yo estoy a favor de que gobiernen lo que quieren los jóvenes y no cuatro años, ocho o más , que luego poder estar el resto del tiempo “ Te lo dije, te lo dije, te lo dije “ y “ Ahora te jodes y haces flexiones” Y de la herencia olvídate que la necesito para compensar lo que me han robado tus amigos
0 K 11
#10 Nouveau
Primer els de casa.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Ultra qué? Ultraizquierda?
0 K 7
#2 Moteplass
Que salga un partido indepe de verdad y acumulará la mitad de los votantes.
0 K 7
sotillo #7 sotillo
#2 ¿De verdad, como? Por qué lo que veo es que muchos lo que quieren es quedarse tuertos para que el resto se quede ciego
Mira la historia, los mismos errores para resultados igual de malos
0 K 11

menéame