Prueban durante dos años el Tesla Model Y, y no se explican su éxito

Desde el primer día, el SUV eléctrico mostró un carácter áspero y poco disfrutable. La suspensión transmite cada irregularidad y convierte los viajes en un ejercicio de paciencia. Aunque acelera con fuerza, el tacto del pedal es demasiado nervioso y acaba resultando incómodo incluso en trayectos cortos. El chasis, lejos de transmitir precisión, mezcla un exceso de sensibilidad con tendencia al subviraje, lo que genera una conducción poco relajada y nada divertida. El modo de un pedal sí está bien conseguido.