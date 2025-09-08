Prueban durante dos años el Tesla Model Y, y no se explican su éxito

Desde el primer día, el SUV eléctrico mostró un carácter áspero y poco disfrutable. La suspensión transmite cada irregularidad y convierte los viajes en un ejercicio de paciencia. Aunque acelera con fuerza, el tacto del pedal es demasiado nervioso y acaba resultando incómodo incluso en trayectos cortos. El chasis, lejos de transmitir precisión, mezcla un exceso de sensibilidad con tendencia al subviraje, lo que genera una conducción poco relajada y nada divertida. El modo de un pedal sí está bien conseguido.
Se terminó la legión de fans, se terminó el éxito.
Edito para aportar... www.youtube.com/watch?v=gczso5OoM88
No he probado el model Y pero todos los tesla tienen la conducción de un renault laguna con 400cv, son coches que para nada invitan a rodar rápido. Sobre el papel es un buen coche, con buenas prestaciones y un precio contenido, de hecho tesla es la referencia para los coches chinos. Pero igual que los coches chinos están a años luz en lo que a conducción se refiere de un coche alemán. Las prestaciones del motor no significan nada si no consigues un coche equilibrado y agradable de conducir.
Cuando escucho decir que los coches chinos le dan mil vueltas a los europeos flipo.