El proyecto U5-Space avanza hacia la consecución de aeronaves propulsadas por hidrógeno verde

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha conseguido integrar una pila de combustible de hidrógeno en una aeronave no tripulada. Como parte fundamental del proyecto, el equipo ha desarrollado una innovadora arquitectura de propulsión híbrida basada en una pila de combustible alimentada por hidrógeno renovable, hibridada con baterías de ion-litio. Este sistema ha sido integrado en una aeronave MUGIN 350. El hidrógeno utilizado se produce mediante electrólisis alimentada por energía solar, garantizando un sistema limpio.