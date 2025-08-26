Proyecto eólico cancelado en EEUU pone en riesgo miles de empleos [ENG]

Miles de empleos están en peligro después de que la Casa Blanca detuviera la construcción de un parque eólico casi terminado en Rhode Island, el último ataque de la administración Trump contra la energía eólica. La empresa danesa de energía limpia Ørsted, uno de los desarrolladores del proyecto, recibió el viernes por la tarde una orden de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) para detener de inmediato el trabajo en un proyecto eólico frente a la costa de Rhode Island que estaba completado en un 80 %.