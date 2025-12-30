Proyección demográfica de Eurostat: Extremadura será una de las regiones más envejecidas de Europa en 2050

Extremadura es la sexagésima (60ª) región más envejecida de Europa, con una media de 47,3 años, pero pasará a ser la sexta en 2050, lo que refleja un avance monumental del envejecimiento, que está estrechamente vinculado al saldo vegetativo negativo. La edad media alcanzará los 55,4 años en 2050, un incremento de más de ocho años en el próximo cuarto de siglo, actualmente se sitúa en 47,3 años de media. Cinco de las siete comunidades europeas más envejecidas serán españolas.