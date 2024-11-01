edición general
La próxima misión de la cápsula tripulada Starliner de Boeing volverá a ser no tripulada

Es un nuevo fracaso en el desarrollo de esta nave, que acumula retrasos y problemas más allá de lo que cualquiera pudiera haber pensado cuando empezó su desarrolló allá por 2010.

Barney_77 #1 Barney_77
Otra mas que sumar a la larga lista de ineficiencias, cultura empresarial toxica y declive de una empresa que una vez fue fiable y eficiente.
