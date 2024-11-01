·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11947
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
9759
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
5283
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
4918
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
4709
clics
Tortilla pal concurso
más votadas
655
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
571
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
288
Eran cuentas dedicadas a generar odio, pero X ha cambiado sus políticas de localización y resultaron ser de la otra punta del mundo
490
Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia
509
Feijóo regó de dinero público a la presidenta de la empresa de su hermana a través de Javier Negre
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
8
clics
La próxima misión de la cápsula tripulada Starliner de Boeing volverá a ser no tripulada
Es un nuevo fracaso en el desarrollo de esta nave, que acumula retrasos y problemas más allá de lo que cualquiera pudiera haber pensado cuando empezó su desarrolló allá por 2010.
|
etiquetas
:
starliner
,
boeing
,
fracaso
3
2
0
K
39
espacio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
2
0
K
39
espacio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barney_77
Otra mas que sumar a la larga lista de ineficiencias, cultura empresarial toxica y declive de una empresa que una vez fue fiable y eficiente.
0
K
15
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente