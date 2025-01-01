Protestas en Tel Aviv, reservistas del ejército se niegan a servir: en Israel, cada vez somos más los que decimos no a esta guerra interminable [Eng]

La oposición a la campaña de hambre y al nuevo asalto a la ciudad de Gaza está creciendo, y también el apoyo a quienes se niegan a aceptar el ejército, afirma el miembro de la Knesset Ofer Cassif.
| etiquetas: genocidio , reservistas , israel , gaza , protestas , tel aviv
Y como parte de esta guerra contra casi todos los países de la zona, pues se está cometiendo un genocidio en Gaza.
Pero no perdamos esto de vista. Aunque se detuviera el genocidio, seguiría habiendo una guerra en curso.
¿No será más bien los que no quieren ser cómplices de un genocidio?
www.meneame.net/story/investigan-gerente-parque-recreativo-cerdanya-ha