Protestas en Tel Aviv, reservistas del ejército se niegan a servir: en Israel, cada vez somos más los que decimos no a esta guerra interminable [Eng]

La oposición a la campaña de hambre y al nuevo asalto a la ciudad de Gaza está creciendo, y también el apoyo a quienes se niegan a aceptar el ejército, afirma el miembro de la Knesset Ofer Cassif.

mmlv #2 mmlv
¿Guerra?
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#2 Si, Israel lleva en guerra desde su misma fundación. Incluso desde antes.

Y como parte de esta guerra contra casi todos los países de la zona, pues se está cometiendo un genocidio en Gaza.
Pero no perdamos esto de vista. Aunque se detuviera el genocidio, seguiría habiendo una guerra en curso.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
cada vez somos más los que decimos no a esta guerra interminable

¿No será más bien los que no quieren ser cómplices de un genocidio?
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 Dudo que sea eso. Quieren ser cómplices de genocidio pero con más comodidad.
#10 Lusco2 *
#6 Quieren que el genocidio se lo den todo hecho
#7 Klamp
#1 la última vez que miré estadísticas un 80% de israelies decía creer que en gaza no hay nadie inocente y un 72% decía sentir nula o muy poca preocupación por las condiciones de vida de venidas por la guerra en gaza.
efectogamonal #3 efectogamonal
Los israelíes que están en contra del genocidio, están condenados por su propio país al rechazo del resto del mundo {0x1f525}
azathothruna #8 azathothruna
#3 Limpiarian su imagen cargandose a los rabinos ultras y al Hitleryahu, pero no hay webos
strike5000 #12 strike5000
Pero para algunos "es bién" rechazar a ciento cincuenta niños y adolescente en un parque porque son israelíes.

www.meneame.net/story/investigan-gerente-parque-recreativo-cerdanya-ha
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
y tambien recordemos la de gente que o estan activos o son reservistas escudados con la segunda nacionalidad española, ya que para obtener la israeli hay que cumplir con el ejercito
Cosmos1917 #5 Cosmos1917 *
Pobrecillos....a mi me daría bastante asco seguir viviendo en ese cuento sionista (y portaviones de los EEUU) llamado Israel.
#11 Jarod_mc
Exterminio
#13 aJomeneao
De la serie: en Israel hay gente buena y democrática que esta en contra ¨de todo eso¨. Circulen por favor.
