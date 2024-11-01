edición general
Las protestas no finalizan con La Vuelta: así se busca extender el boicot a Israel por todo el mundo

"La Vuelta es un ejemplo más de la estrategia que estamos desplegando contra el Estado de Israel en el terreno deportivo, el cultural, el académico o el económico", trasladan fuentes de BDS España. Este fin de semana volverán ... para frenar La Vuelta, pero también para exigir el efectivo embargo de armas a Israel, la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado hebreo y la imposición de sanciones. Las manifestaciones más grandes, eso sí, se esperan para el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

Jaime131 #1 Jaime131
Como debe ser.
Khadgar #2 Khadgar
Tantos años con el mundo mirando a otro lado mientras atacaban a Palestina que se creyeron intocables y, ahora, cuanto más protestan más concienciación crean.
#4 rekus
#_3 Mentira.

www.voltagalicia.com/equipos

alcama #3 alcama
Recordemos que Israel Tech corrió la Volta a Cataluña y la Vuelta a Galicia este mismo año y nadie puso la mas mínima pega.
