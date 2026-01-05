edición general
Las protestas en Irán se extienden por decenas de ciudades con al menos 20 muertos y cerca de mil detenidos

Imágenes difundidas por activistas en redes sociales han mostrado concentraciones en distintos puntos de la capital iraní y en ciudades como Shiraz, Mashad, Tabriz, Karaj, Qazvin o Isfahán, entre otras. Además de marchas callejeras, se han registrado huelgas sectoriales y protestas estudiantiles en varios centros urbanos. Según Hrana, desde el 28 de diciembre se han registrado protestas en al menos 78 ciudades de 26 de las 31 provincias iraníes, una extensión territorial que recuerda a anteriores ciclos de movilización social en el país.

Arzak_ #2 Arzak_
El Tío Sam ya se aseguro el repostaje y reservas en Venezuela para cuando los hijos de deivid ataquen Irán en su compañía, y que no les afecte cuando los ayatolás cierren el estrecho de ormuz. 8-D
#6 Pitchford
Para saber más de la situación en Irán está muy bien esta entrevista con una exiliada:

nacionhumanauniversal.org/2025/12/entrevista-a-nazanim-armania/
Supercinexin #1 Supercinexin
A Chinarrusia se les acaban los hamijos.
#4 Pingocho
#1 Recuerdo que se hacen este tipo de protestas en Irán cada tanto desde los 90 y el régimen iraní sigue sin caer. Las más fuertes creo que coincidieron con la primavera árabe.
sotillo #7 sotillo
#1 ¿Y se van hacer amigos de Israel? Pues no se yo pero así de pronto creo que les va mejor hacerse amigo de China pero llámame loco
Supercinexin #9 Supercinexin
#7 No, sólo tienen que caer y desaparecer como régimen, USrael no quiere ser hamijo suyo.

Maduro también era amigo de China. Hoy está secuestrado en USA y encara una más que probable cadena perpetua en una celda de castigo de esas que los yankees meten ahí a alguien y no vuelve a ver la luz del sol ni a nadie más que a su guardia en 20 ó 30 años.
sotillo #11 sotillo
#9 De eso no está libre ni el rey de Inglaterra
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Esto solo puede ser por incitación de EEUU, quien no iba a estar encantado si en España el máximo líder fuese rouco varela y solo se pudiese presentar a presidente alguien elegido por el?
#10 BoosterFelix
Que voten a otro dios.

Los dioses en general son desagradecidos. Cuando les adoras, en vez de agradecértelo te lo castigan con pobreza, atraso y conflicto social. Cuando les dejas de adorar y empiezas a adorar a la ciencia y a la inteligencia, te lo premian con prosperidad y desarrollo.
Trevago #8 Trevago
Tienen un follón de cojones en Irán, el país que más ha perdido en 2025, crisis hídrica, crisis energética con apagones contínuos, inflacción, conflicto armado...

El gran perdedor de 2025.
#3 surco
Lo que viene siendo otro régimen Maduro. Vale, ya me voy...
