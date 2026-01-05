Las protestas en Irán se extienden por decenas de ciudades con al menos 20 muertos y cerca de mil detenidos

Imágenes difundidas por activistas en redes sociales han mostrado concentraciones en distintos puntos de la capital iraní y en ciudades como Shiraz, Mashad, Tabriz, Karaj, Qazvin o Isfahán, entre otras. Además de marchas callejeras, se han registrado huelgas sectoriales y protestas estudiantiles en varios centros urbanos. Según Hrana, desde el 28 de diciembre se han registrado protestas en al menos 78 ciudades de 26 de las 31 provincias iraníes, una extensión territorial que recuerda a anteriores ciclos de movilización social en el país.
| etiquetas: irán , protestas , inflación , economía
Maduro también era amigo de China. Hoy está secuestrado en USA y encara una más que probable cadena perpetua en una celda de castigo de esas que los yankees meten ahí a alguien y no vuelve a ver la luz del sol ni a nadie más que a su guardia en 20 ó 30 años.
Los dioses en general son desagradecidos. Cuando les adoras, en vez de agradecértelo te lo castigan con pobreza, atraso y conflicto social. Cuando les dejas de adorar y empiezas a adorar a la ciencia y a la inteligencia, te lo premian con prosperidad y desarrollo.
El gran perdedor de 2025.