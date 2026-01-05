Las protestas en Irán se extienden por decenas de ciudades con al menos 20 muertos y cerca de mil detenidos

Imágenes difundidas por activistas en redes sociales han mostrado concentraciones en distintos puntos de la capital iraní y en ciudades como Shiraz, Mashad, Tabriz, Karaj, Qazvin o Isfahán, entre otras. Además de marchas callejeras, se han registrado huelgas sectoriales y protestas estudiantiles en varios centros urbanos. Según Hrana, desde el 28 de diciembre se han registrado protestas en al menos 78 ciudades de 26 de las 31 provincias iraníes, una extensión territorial que recuerda a anteriores ciclos de movilización social en el país.