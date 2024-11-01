Protestas anti-ICE dispersadas en Chicago con uso de balas de goma

Chicago fue escenario de intensas manifestaciones en oposición a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas protestas forman parte de una serie de movilizaciones que se han llevado a cabo durante semanas, centradas en repudiar la denominada “Operación Midway Blitz,” una ofensiva federal que intensifica las medidas de control migratorio en una ciudad considerada santuario para migrantes.