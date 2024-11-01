edición general
Protestan contra planeada "megaembajada" de China en Reino Unido ante plazo decisivo

El líder del principal partido de oposición del Reino Unido se unió el sábado a una protesta contra la nueva embajada que China planea en Londres, días antes de la fecha límite para que el gobierno apruebe o bloquee el proyecto. Después de años de retrasos y desafíos legales, el gobierno británico ha fijado el martes como fecha límite para decidir si aprueba los planes para la embajada china más grande de Europa en el antiguo sitio de la Real Casa de la Moneda.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, instó al gobierno laborista a rechazar los planes, afirmando que el gobierno chino había "acosado y sancionado" a miembros del Parlamento y "abusado de ciudadanos británicos conectados con China".

Absolutamente grotesco que éstos miserables fascistas de mierda protesten contra la apertura de una embajada China, promoviendo además manifestaciones frente a la embajada que no son más que pantomimas de cuatro…   » ver todo el comentario
