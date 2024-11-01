Protestan contra planeada "megaembajada" de China en Reino Unido ante plazo decisivo

El líder del principal partido de oposición del Reino Unido se unió el sábado a una protesta contra la nueva embajada que China planea en Londres, días antes de la fecha límite para que el gobierno apruebe o bloquee el proyecto. Después de años de retrasos y desafíos legales, el gobierno británico ha fijado el martes como fecha límite para decidir si aprueba los planes para la embajada china más grande de Europa en el antiguo sitio de la Real Casa de la Moneda.