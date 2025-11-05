Protesta de ganaderos: «Si los ecologistas quieren tanto a los lobos, que los mantengan»

Unas trescientas personas, según la organización convocante URA, participaron este miércoles en el acto en Vegadeo en defensa del sector primario. «Por un control real del lobo en Asturias. Sin ganaderos no hay paraíso natural» acusando a los políticos de guiarse por los votos, dejándose influir por los ecologistas que manejan las redes sociales «y ponen en juego el futuro de un territorio».