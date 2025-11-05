edición general
Protesta de ganaderos: «Si los ecologistas quieren tanto a los lobos, que los mantengan»

Unas trescientas personas, según la organización convocante URA, participaron este miércoles en el acto en Vegadeo en defensa del sector primario. «Por un control real del lobo en Asturias. Sin ganaderos no hay paraíso natural» acusando a los políticos de guiarse por los votos, dejándose influir por los ecologistas que manejan las redes sociales «y ponen en juego el futuro de un territorio».

10 comentarios
sotillo #1 sotillo
No se puede ser más burro
#2 ombresaco
#1 pues mete un burro en tu casa ;)
Arzak_ #8 Arzak_
"Queremos las vacas en el monte todo el día, sin mastines, ni tener que recogerlas de noche, mientras nosotros estamos en el bar pidiendo que Sancho Pérrez dimita" 8-D
#9 beltraneja
#8 Tal cual.
Andreham #3 Andreham
Peligroso, porque lo próximo será "Si los ciudadanos quieren tanto a la carne de vaca, que nos mantengan".
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Es lo que tiene la industrialización del campo, todo el conocimiento de como gestionar un campo/rebaño con lo que hay disponible y no a base de química se ha perdido. Sólo quedan poco más que peones industriales. Lastima la perdida brutal de conocimiento en aras de la rentabilidad industrial que les vendieron.
#6 ombresaco
#5 cuando veo estas cosas, a mi mente viene el ejemplo de la valla de chesterton y los gorriones
www.bbc.com/mundo/articles/c1r24dqjrxxo
www.meneame.net/story/valla-chesterton-error-mao

(aunque el ejemplo del gorrión no me parezca el más adecuado, ya que nadie lo puso ahí)
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
Los ganaderos han cogido la mala costumbre de no recoger al ganado, como se hacía antes, y tampoco querer mantener a perros para defenderlo, como se hacía antes.

Vi hace poco un documental de ganaderos en Rumanía, y el que aparecía tenía la friolera de 25 perros, para defender el ganado de lobos y osos.

Pues eso, que igual hay que adaptarse.
hdblue #4 hdblue *
Jooooder menudo nivel maribel... luego que si está mal que tomemos por incultos retrasados a los ganaderos... si es que ponen difícil no hacerlo.

Contexto, han denunciado 2049 ataques de lobos, la mitad ya lo han pagado sin siquiera investigar si ha sido un ataque de lobo ( más de un millón de euros). El principado ha permitido la caza del lobo, hasta unos 50 y pico ejemplares. Estos iluminaos han hecho ya 25, VEINTICINCO batidas y han conseguido cazar un total de CERO lobos.

Ergo... lo mismo no hay ningún problema con el lobo y son un grupo de listillos intentando sacar dineros de todos los contribuyentes al grito de "Que viene el lobo!"
#7 Kikoncito
#4 Soy de un pueblo pequeño, no yo mi familia y mi padre siempre lo dice, los más energúmenos y que más atacan al campo son los que viven de él.

Lleva razón.
