Protesta de ganaderos: «Si los ecologistas quieren tanto a los lobos, que los mantengan»

Unas trescientas personas, según la organización convocante URA, participaron este miércoles en el acto en Vegadeo en defensa del sector primario. «Por un control real del lobo en Asturias. Sin ganaderos no hay paraíso natural» acusando a los políticos de guiarse por los votos, dejándose influir por los ecologistas que manejan las redes sociales «y ponen en juego el futuro de un territorio».
(aunque el ejemplo del gorrión no me parezca el más adecuado, ya que nadie lo puso ahí)
Vi hace poco un documental de ganaderos en Rumanía, y el que aparecía tenía la friolera de 25 perros, para defender el ganado de lobos y osos.
Pues eso, que igual hay que adaptarse.
Contexto, han denunciado 2049 ataques de lobos, la mitad ya lo han pagado sin siquiera investigar si ha sido un ataque de lobo ( más de un millón de euros). El principado ha permitido la caza del lobo, hasta unos 50 y pico ejemplares. Estos iluminaos han hecho ya 25, VEINTICINCO batidas y han conseguido cazar un total de CERO lobos.
Ergo... lo mismo no hay ningún problema con el lobo y son un grupo de listillos intentando sacar dineros de todos los contribuyentes al grito de "Que viene el lobo!"
Lleva razón.