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Una protectora de animales ofrece casa gratis en Grecia por acariciar gatos dos horas al día

Una protectora de animales ofrece casa gratis en Grecia por acariciar gatos dos horas al día

Una protectora de animales ofrece casa gratis en Grecia por acariciar gatos dos horas al día: solo piden que tengan más de 25 años, estén en buena forma física y se queden un mes

| etiquetas: grecia , gatos , trabajo , casa
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5 comentarios
5 1 1 K 55 actualidad
#2 Albarkas
Luego cuando tengan codo de gatista, que no se quejen
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millanin #4 millanin
Me resultaría imposible solo dos horas al día.
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ronko #5 ronko
#4 ains, cuando se ponen en modo vibración.
1 K 16
Flogisto #3 Flogisto *
Lo que entiende esta gente por "acariciar": una responsabilidad integral en el refugio para garantizar el bienestar de los cerca de 100 animales residentes. Lo que entienden por "dos horas al día": los seleccionados deben cumplir con una jornada de cinco horas diarias. ¿Puede haber titular más tramposo?
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#1 DotorMaster
Seguro que la casa está llena de pelos.
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menéame