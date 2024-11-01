·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5653
clics
El Roto: arte israelí
4247
clics
Estos anuncios antiguos de bebidas alcohólicas son tan extraños como fascinantes [Eng]
6534
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
5251
clics
Hantavirus, el misterio del Hondius y el crucero atrapado en Cabo Verde
4206
clics
Fotografía de un soldado de Israel en Líbano haciendo bromas con una estatua cristiana de la Virgen María
más votadas
555
Koldo García afirma que el abogado de la acusación particular del PP le ofreció eludir la cárcel a cambio de implicar a más personas
546
Javier Bardem, contundente sobre su apoyo a Palestina y el despido de Susan Sarandon: "No trabajaré con quien apoye a Israel"
345
Una limpiadora en un hospital encadena 95 contratos temporales y es despedida por SMS tras reclamar su antigüedad: gana el juicio y volverá a su puesto
432
Francesca Albanese denuncia ante el Guernica que no hay un alto el fuego en Gaza, pero “se ha apartado la mirada”
318
Hondurasgate: ¿Por qué esto no es un escándalo mediático?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
42
clics
Una protectora de animales ofrece casa gratis en Grecia por acariciar gatos dos horas al día
Una protectora de animales ofrece casa gratis en Grecia por acariciar gatos dos horas al día: solo piden que tengan más de 25 años, estén en buena forma física y se queden un mes
|
etiquetas
:
grecia
,
gatos
,
trabajo
,
casa
5
1
1
K
55
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
1
K
55
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Albarkas
Luego cuando tengan codo de gatista, que no se quejen
1
K
31
#4
millanin
Me resultaría imposible solo dos horas al día.
1
K
16
#5
ronko
#4
ains, cuando se ponen en modo vibración.
1
K
16
#3
Flogisto
*
Lo que entiende esta gente por "acariciar": una responsabilidad integral en el refugio para garantizar el bienestar de los cerca de 100 animales residentes. Lo que entienden por "dos horas al día": los seleccionados deben cumplir con una jornada de cinco horas diarias. ¿Puede haber titular más tramposo?
0
K
12
#1
DotorMaster
Seguro que la casa está llena de pelos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente