Protección Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado

Los modelos apuntan a que los chubascos más fuertes tendrán lugar entre el jueves y el viernes y se centrarán, sobre todo, en las comarcas del nordoeste de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) ha emitido un aviso por lluvias potencialmente torrenciales en Catalunyas derivadas del paso de la borrasca Regina. Este fenómeno, que ya ha activado avisos por viento y por temporal marítimo, podría en las próximas horas dar lugar a chubascos de gran intensidad en varios puntos de Catalunya.