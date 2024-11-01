La prostitución ahora paga impuestos en Chequia: el caso de la mujer que debe 72.000€

A partir de un fallo reciente, quienes ejerzan la prostitución en Chequia comenzarán a pagar impuestos por su actividad. La decisión, además, podría aplicarse de forma retroactiva, por lo que el Estado tendría la posibilidad de reclamar cientos de miles de euros en “impuestos atrasados”. A partir de 2025, las personas que ejercen la prostitución en República Checa deberán pagar impuestos por realizar su trabajo, según una decisión sin precedentes emitida este lunes por el Tribunal Administrativo Supremo (NSS). El fallo se produjo a partir del