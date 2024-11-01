edición general
7 meneos
11 clics
La prostitución ahora paga impuestos en Chequia: el caso de la mujer que debe 72.000€

La prostitución ahora paga impuestos en Chequia: el caso de la mujer que debe 72.000€

A partir de un fallo reciente, quienes ejerzan la prostitución en Chequia comenzarán a pagar impuestos por su actividad. La decisión, además, podría aplicarse de forma retroactiva, por lo que el Estado tendría la posibilidad de reclamar cientos de miles de euros en “impuestos atrasados”. A partir de 2025, las personas que ejercen la prostitución en República Checa deberán pagar impuestos por realizar su trabajo, según una decisión sin precedentes emitida este lunes por el Tribunal Administrativo Supremo (NSS). El fallo se produjo a partir del

| etiquetas: prostitución , chequia , impuesto , fallo , estado , república checa
6 1 0 K 86 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 86 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
No sé por qué me da que las putas checas van a preferir la comodidad y la discreción de la clandestinidad antes que la ¡libertad! de ser reconocidas como oficio cotizante, jajajajaj :troll:
1 K 33
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Que cotice como todo el mundo. Por obra o servicio.
1 K 19
#4 khalil
#1 No funciona. No puedes saber lo que gana. No es algo que ni pagador ni cobrador vaya a declarar y se mueve siempre en efectivo.
0 K 6
#3 endy
Vaya putada
0 K 7

menéame