Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

Hace unos días, el Partido Andalusí anunció su candidatura a las elecciones de Andalucía. Su propuesta no tardó en viralizarse en redes sociales y empezar a hacer ruido en los medios. Nació en 2023 en Campo de Gibraltar, bajo el liderazgo de Alejandro Delmás, nieto de Blas Infante, el “Padre de la Patria Andaluza”. Ahora dan un paso adelante con su candidatura al 17M. En esta ocasión, la cara visible es Dris Mohamed Amar.