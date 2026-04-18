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Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

Hace unos días, el Partido Andalusí anunció su candidatura a las elecciones de Andalucía. Su propuesta no tardó en viralizarse en redes sociales y empezar a hacer ruido en los medios. Nació en 2023 en Campo de Gibraltar, bajo el liderazgo de Alejandro Delmás, nieto de Blas Infante, el “Padre de la Patria Andaluza”. Ahora dan un paso adelante con su candidatura al 17M. En esta ocasión, la cara visible es Dris Mohamed Amar.

| etiquetas: andalucía , partido andalusí
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11 comentarios
7 2 3 K 69 politica
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Otra panda de chupópteros más. Como no hay pocos ya...
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Gotsel #9 Gotsel *
#8 de nada, un honor!! :hug:

Espero que algún día ganen en tu ayuntamiento.
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Cuñado #10 Cuñado
#9 Espero que algún día ganen en tu ayuntamiento.

¿Por qué? ¿Te gustan los partidos que defienden la religión y la monarquía?
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Brill #11 Brill
0.74% de los votos (320 en total) en 2023 y ni un solo representante:

www.europasur.es/elecciones-municipales/resultados-elecciones-municipa

Pero sí, ¡VAMOS A MORIR TODOOOOOOOOS!
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Éramos pocos y parió la abuela.
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Cuñado #2 Cuñado
Se los ve sensatos y centrados en los problemas de los andaluces :shit:

Este envío es la absoluta irrelevancia, pero meneo sólo por ver a la carcunda soltando espumarajos :troll:
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Gotsel #6 Gotsel *
#2 Hombre, en la presentación en sociedad no sería muy inteligente presentarse sin moderación.

Sí fuera un partido que principalmente se presentara como humanista católico habría que ver quien soltaba espumarajos.

Cuánta hiprogresía!
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Cuñado #8 Cuñado
#6 Pole! Gracias! :hug: Sabía que no tardaríais en llegar :popcorn:
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
aro que si pishita
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FunFrock #1 FunFrock *
No sabía q blas Infante era islamista.
Le auguro la mayoría absoluta en Andalucía
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Cuñado #4 Cuñado
- El artículo: bajo el liderazgo de Alejandro Delmás, nieto de Blas Infante
- #1 : No sabía q blas Infante era islamista.

En fin.
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menéame