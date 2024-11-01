Propuesta de solución para Palestina

Para algunos que argumentan sobre el conflicto de la Franja de Gaza, un supuesto odio antisemita de los occidentales favorables a la causa palestina, les dejo una serie de aclaraciones: 1. *Incompatibilidad entre apoyar a Palestina y ser antisemita*: Es incompatible, en este conflicto, tomar partido por alguno de los bandos y ser antisemita, ya que el concepto "semita" se refiere a una etnia determinada por la zona geográfica, y tanto palestinos como israelíes, en su inmensa mayoría de población, son ambos semitas.