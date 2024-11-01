Propuesta de solución para Palestina

Para algunos que argumentan sobre el conflicto de la Franja de Gaza, un supuesto odio antisemita de los occidentales favorables a la causa palestina, les dejo una serie de aclaraciones: 1. *Incompatibilidad entre apoyar a Palestina y ser antisemita*: Es incompatible, en este conflicto, tomar partido por alguno de los bandos y ser antisemita, ya que el concepto "semita" se refiere a una etnia determinada por la zona geográfica, y tanto palestinos como israelíes, en su inmensa mayoría de población, son ambos semitas.
Alemania cede parte de su territorio para trasladar al estado de Israel.
Alemania lavarla sus vergüenzas.
Los judíos tendrían un lugar seguro.
Los palestino podrían vivir en su propia tierra.
Todos contentos.