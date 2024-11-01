edición general
Propuesta de solución para Palestina

Para algunos que argumentan sobre el conflicto de la Franja de Gaza, un supuesto odio antisemita de los occidentales favorables a la causa palestina, les dejo una serie de aclaraciones: 1. *Incompatibilidad entre apoyar a Palestina y ser antisemita*: Es incompatible, en este conflicto, tomar partido por alguno de los bandos y ser antisemita, ya que el concepto "semita" se refiere a una etnia determinada por la zona geográfica, y tanto palestinos como israelíes, en su inmensa mayoría de población, son ambos semitas.

Veelicus #1 Veelicus
Falso, la mayoria de los israelies no son semitas, o al menos un gran numero de ellos, ya que son gente que ha emigrado de multitud de lugares del mundo y han sido acogidos unicamente porque su religion es la judia
2
#4 soberao
#1 Es como si hacerte budista te hiciera asiático, pues con el judaísmo les funciona, todos de "tierra prometida".
0
zogo #3 zogo
Mal arreglo tiene un estado colonial y colonialista. Posiblemente lo mejor no sean dos estados, sino uno solo con igualdad de derechos para todos, incluyendo el retorno, claro. Pero a ver quién es el guapo que consigue eso después de todos los robos y crímenes de los sionistas.
0
#2 albx
Solución para contentar a todos.
Alemania cede parte de su territorio para trasladar al estado de Israel.

Alemania lavarla sus vergüenzas.
Los judíos tendrían un lugar seguro.
Los palestino podrían vivir en su propia tierra.

Todos contentos.
0

