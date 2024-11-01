·
4
meneos
8
clics
La propuesta de Feijóo de forzar elecciones si no hay presupuestos solo existe en Estonia y aumentaría el poder de los nacionalistas vascos y catalanes
Si la propuesta de Feijóo hubiera existido en el pasado, siete de los últimos nueve gobiernos habrían estado a merced de los partidos nacionalistas.
etiquetas:
propuesta
presupuestos
elecciones
politica
politica
#1
Albarkas
La cuestión es hacer propuestas a lo loco. Para que parezca que trabajan.
No engañan a nadie.
