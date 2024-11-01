Los propios obispos avisan: los retiros de Hakuna y Emaús pueden derivar en "abuso espiritual" por su "bombardeo emocional"

La Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota doctrinal en la que, sin citarlos por su nombre, critica los métodos de movimientos ultracatólicos como Hakuna, Emaús o Effetá. Los describe como prácticas de "bombardeo emocional" que pueden derivar en "abuso espiritual" y en un "reduccionismo emotivista de la fe". El dato más llamativo: los obispos recuerdan que "el emotivista resulta más fácilmente manipulable". Se avecina tormenta interna en la Iglesia española.