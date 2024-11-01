edición general
Los propios obispos avisan: los retiros de Hakuna y Emaús pueden derivar en "abuso espiritual" por su "bombardeo emocional"

La Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota doctrinal en la que, sin citarlos por su nombre, critica los métodos de movimientos ultracatólicos como Hakuna, Emaús o Effetá. Los describe como prácticas de "bombardeo emocional" que pueden derivar en "abuso espiritual" y en un "reduccionismo emotivista de la fe". El dato más llamativo: los obispos recuerdan que "el emotivista resulta más fácilmente manipulable". Se avecina tormenta interna en la Iglesia española.

11 comentarios
Suleiman
Es lo que tiene las sectas...

MateriaNegra
#1 El paso a dinámica de secta es corto: dogma, herejes y pensamiento en bloque. Lo curioso es que todos creen que eso solo le pasa al otro lado

wata
Cómo si los ejercicios espirituales que hacen los católicos no usen las mismas técnicas.

FrayM
Pues que cambien a Hakuna y Matata.  media

ochoceros
Pues sería el menor de los abusos que perpetran los católicos, que no es lo mismo que los menores abusados en el entorno de la iglesia.  media

MateriaNegra
#6 Sí, visto el historial, lo sorprendente sería que el problema fueran solo las “sectas” y no todo el sistema que lo ha tapado durante décadas.

Kamillerix
Quien siembra "esporanzas" recoge sectas... :troll:

Ramen
Como tiene que oler a cerrado para que hasta a los obispos les resulte desagradable

astur365_628eed2f50e0f
Como tienes que ser de secta para que la mayor secta del mundo se queje

uyquefrio
Normalmente, a las sectas no les gustan otras sectas.

MateriaNegra
#3 Tal cual: las sectas no suelen tolerar competencia en el negocio de la fe.


