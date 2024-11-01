edición general
Propietario de un piso patera en Palma, condenado a pagar 16.000 euros a sus vecinos por una plaga de chinches

Propietario de un piso patera en Palma, condenado a pagar 16.000 euros a sus vecinos por una plaga de chinches

En la resolución se relata probado que la plaga se originó en la vivienda arrendada, situada en el piso superior y cuyos vecinos definen como un piso patera debido al trasiego de gente.

Sandilo #7 Sandilo
Se te meten en un piso un porrón de personas de manera ilegal provocando una plaga de chinches afectando a la comunidad y la responsabilidad y la multa la paga el propietario.

Gracias Pedro.
2
DonNadieSoy #10 DonNadieSoy
#7 si no denuncias la situación o te lucras de la misma, si.
Gracias Pedro
0
Sandilo #11 Sandilo
#10 Claro, te okupan la casa y la culpa es tuya.

Un planteamiento muy progre.
0
DonNadieSoy #15 DonNadieSoy *
#11 en ningun momento se expone en la noticia que la vivienda estuviera ocupada...
Inventarse cosas, un planteamiento muy "regre".
0
#3 elfin
La gente que tiene pisos patera son muy cívicos, lo pagará
0
oricha_1 #1 oricha_1
Yo me pregunto porque la mult ano e spara los inquilinos y si par el propietario. Cuando seguramente el propietario nipueda expulsar a los inquilinos.
Basura de justicia de este pais.
1
#4 Semar80 *
Si está arrendada, la responsabilidad no sería del inquilino?
#1 te me has adelantado
0
#5 elfin
#1 las leyes actuales premian al malo
1
Escafurciao #6 Escafurciao
#5 y a los chinchefilos
0
oricha_1 #8 oricha_1
#5 cual es la maldad en este caso exactamente?
0
ChatGPT #12 ChatGPT
#8 ser unos cerdos infestando de chinches la Comunidad quizá?
0
oricha_1 #13 oricha_1
#12 EL arrendador que no vive en el iso y no puede entrar en su piso sin autorizacion del inquilino NO es responsable de infectar un piso alqulado, donde los inquilino lo usan como piso patera y entran y salen con colchones de la basura
0
ChatGPT #14 ChatGPT
#13 no entiendes de mi comentario que el cerdo es el inquilino?
0
#9 poxemita
Está feo llamar chinches a l gente que tiene que vivir en pisos patera.
0
AngryBird #2 AngryBird
Me parece genial. Así debería ser con todos los propietarios especuladores e irresponsables que someten a sus vecinos a molestias que pueden llegar a ser lesivas.
0

