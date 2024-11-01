·
15
meneos
68
clics
Propietario de un piso patera en Palma, condenado a pagar 16.000 euros a sus vecinos por una plaga de chinches
En la resolución se relata probado que la plaga se originó en la vivienda arrendada, situada en el piso superior y cuyos vecinos definen como un piso patera debido al trasiego de gente.
pisos patera
vivienda
#7
Sandilo
Se te meten en un piso un porrón de personas de manera ilegal provocando una plaga de chinches afectando a la comunidad y la responsabilidad y la multa la paga el propietario.
Gracias Pedro.
2
K
27
#10
DonNadieSoy
#7
si no denuncias la situación o te lucras de la misma, si.
Gracias Pedro
0
K
9
#11
Sandilo
#10
Claro, te okupan la casa y la culpa es tuya.
Un planteamiento muy progre.
0
K
6
#15
DonNadieSoy
*
#11
en ningun momento se expone en la noticia que la vivienda estuviera ocupada...
Inventarse cosas, un planteamiento muy "regre".
0
K
9
#3
elfin
La gente que tiene pisos patera son muy cívicos, lo pagará
0
K
17
#1
oricha_1
Yo me pregunto porque la mult ano e spara los inquilinos y si par el propietario. Cuando seguramente el propietario nipueda expulsar a los inquilinos.
Basura de justicia de este pais.
1
K
16
#4
Semar80
*
Si está arrendada, la responsabilidad no sería del inquilino?
#1
te me has adelantado
0
K
6
#5
elfin
#1
las leyes actuales premian al malo
1
K
27
#6
Escafurciao
#5
y a los chinchefilos
0
K
7
#8
oricha_1
#5
cual es la maldad en este caso exactamente?
0
K
6
#12
ChatGPT
#8
ser unos cerdos infestando de chinches la Comunidad quizá?
0
K
10
#13
oricha_1
#12
EL arrendador que no vive en el iso y no puede entrar en su piso sin autorizacion del inquilino NO es responsable de infectar un piso alqulado, donde los inquilino lo usan como piso patera y entran y salen con colchones de la basura
0
K
6
#14
ChatGPT
#13
no entiendes de mi comentario que el cerdo es el inquilino?
0
K
10
#9
poxemita
Está feo llamar chinches a l gente que tiene que vivir en pisos patera.
0
K
10
#2
AngryBird
Me parece genial. Así debería ser con todos los propietarios especuladores e irresponsables que someten a sus vecinos a molestias que pueden llegar a ser lesivas.
0
K
9
