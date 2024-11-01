Propiedad y tenencia d elas tierras del regalo del Nilo

La Antigua civilización egipcia no diferenció la ordenación estatal de los individuos al modo actual, y no desarrolló una noción de propiedad como la civilización romana. Durante el Imperio Antiguo (2700-2181 antes de Jesucristo), toda la tierra correspondía al faraón. Sin embargo, conviene tener presentes una serie de matices, que se hicieron más visibles durante los tiempos ptolemaicos. Ciertamente, el faraón era el titular, pero los particulares poseían bienes propios que podían transmitir en herencia.