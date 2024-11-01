Propaganda Sionista de Hollywood resumida en 3 mins  

Extractos del episodio 5 de Los Ensayos (The Rehearsal) - emitida en 2022 en HBO "Durante siglos y siglos, los cristianos parecían tener auténtico pavor a los judíos porque su religión era mucho más antigua y además era la verdadera." "Israel advirtió a los civiles de que iba a haber un bombardeo. Tuvieron tiempo para salir de haber querido." "Está asumido que se puede culpar a Israel de todo.Y la prensa siempre está de parte de los palestinos y en contra de los israelíes." "Debes apoyar a Israel. En eso consiste ser judío: En apoyar a Israel."
| etiquetas: israel , sionismo , adoctrinamiento , judaísmo , hollywood
En solo 3 mins han mostrado a los judíos como víctimas universales, han dicho que les odian porque les envidian, han igualado al sionismo con el judaísmo, han justificado el asesinato de miles de civiles, revictimizando a los palestinos, han blanqueado a “israel” y nos han soltado el increíble bulo de que los medios occidentales cuentan la versión palestina.
Un GENOCIDIO no se lleva a cabo solo en 2 años.
Necesita décadas de adoctrinamiento de los perpetradores y sus cómplices, y deshumanización revictimización de las víctimas.