Propaganda Sionista de Hollywood resumida en 3 mins  

Extractos del episodio 5 de Los Ensayos (The Rehearsal) - emitida en 2022 en HBO "Durante siglos y siglos, los cristianos parecían tener auténtico pavor a los judíos porque su religión era mucho más antigua y además era la verdadera." "Israel advirtió a los civiles de que iba a haber un bombardeo. Tuvieron tiempo para salir de haber querido." "Está asumido que se puede culpar a Israel de todo.Y la prensa siempre está de parte de los palestinos y en contra de los israelíes." "Debes apoyar a Israel. En eso consiste ser judío: En apoyar a Israel."