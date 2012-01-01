Promueven una docuserie sobre las terribles consecuencias fiscales de la "Ley Montoro"

La firma de abogados angloamericana Amsterdam & Partners LLP patrocinará la docuserie ‘El juego del fraude’, que se emitirá a partir de la semana que viene en canales de YouTube y medios de comunicación. El producto ha sido dirigido por el cineasta Alejo Moreno. ‘El juego del fraude’ abordará los abusos cometidos por la Agencia Tributaria contra los contribuyentes en España desde el lanzamiento de la ley impulsada en 2012 por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro,hoy imputado por el Juzgado 2 de Tarragona por tráfico de influencias