Las promesas incumplidas de Milei y las pymes

En una entrevista, Leo Bilanski, presidente de ENAC, discute las promesas de Javier Milei hacia las pymes, destacando la falta de reducción de impuestos y reformas laborales efectivas

