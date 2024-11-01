edición general
5 meneos
31 clics
Programando música trance desde cero (otra vez)

Programando música trance desde cero (otra vez)  

Vídeo de Switch Angel programando música en tiempo real.

| etiquetas: coding , trance , music
4 1 0 K 40 ocio
1 comentarios
4 1 0 K 40 ocio
Ishkar #1 Ishkar
Magia negra, de la buena o_o
0 K 11

menéame