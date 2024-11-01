Programación predictiva - Cuando la ficción diseña tu futuro

¿Alguna vez has visto algo en una película y años después ha ocurrido en la vida real sin que te sorprenda? En este episodio de DÍAS EXTRAÑOS desentrañamos el inquietante fenómeno de la programación predictiva: esa técnica mediante la cual la ficción no predice el futuro, sino que te entrena para aceptarlo. Desde las "Antorchas de la Libertad" de Edward Bernays hasta las extrañas coincidencias de Los Simpson, desde el Pentágono diseñando blockbusters hasta escritores de ciencia ficción asesorando al ejército, exploramos cómo Hollywood, la psicología cognitiva y los gobiernos han construido una arquitectura de la habituación que moldea tu percepción sin que lo notes. Con ejemplos que van desde Contagio hasta los deepfakes, te mostramos cómo tu cerebro ha sido mitridatizado con dosis calculadas de futuros distópicos… para que cuando lleguen, ya no protestes. Porque la manipulación más efectiva es aquella que se siente como tu propia conclusión. Prepárate: después de esto, no volverás a ver una serie igual.