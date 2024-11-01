edición general
La programación es el nuevo tablero de la IA. OpenAI y Anthropic lo han dejado claro con GPT-5.3-Codex y Claude Opus 4.6

OpenAI y Anthropic lanzan casi a la vez sus modelos más avanzados para programar con IA. Las pruebas comparables muestran ventajas distintas según el tipo de tarea técnica.

eltoloco
En esto va a quedar la gran promesa de OpenAI sobre la "super inteligencia artificial", en un LLM que intente programar algo decente sin hacer 200 errores en el intento. Vaya fantasmón que es Altman.. {0x1f47b}

diprosio
#1 Tal vez Altman pueda preguntarle a Gemini o Claude como rentabilizar OpenAI.
