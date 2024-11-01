·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7231
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
5846
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
6437
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
4435
clics
El estrambótico error de “Ahora Sonsoles”: “Los laterales del Puente Carranza están inundados”
4598
clics
Soy el presidente del Gobierno de España. Esto es por lo que Occidente necesita migrantes. [ENG]
más votadas
518
El líder de Desokupa, Daniel Esteve, amenaza con ir a buscar a Pablo Iglesias y 'enviarlo al hospital'
708
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
426
La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”
635
Ángela Millán: "¿A santo de qué el Ayuntamiento da una paguita de 17.000€ a Vito Quiles?"
385
Los anuncios para vender pisos protegidos en Alicante por más de 400.000 euros desaparecen de la web
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
28
clics
La programación es el nuevo tablero de la IA. OpenAI y Anthropic lo han dejado claro con GPT-5.3-Codex y Claude Opus 4.6
OpenAI y Anthropic lanzan casi a la vez sus modelos más avanzados para programar con IA. Las pruebas comparables muestran ventajas distintas según el tipo de tarea técnica.
|
etiquetas
:
ia
,
programación
1
0
0
K
9
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
9
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
eltoloco
*
En esto va a quedar la gran promesa de OpenAI sobre la "super inteligencia artificial", en un LLM que intente programar algo decente sin hacer 200 errores en el intento. Vaya fantasmón que es Altman..
www.youtube.com/shorts/pLnyjxgFxew
1
K
21
#2
diprosio
#1
Tal vez Altman pueda preguntarle a Gemini o Claude como rentabilizar OpenAI.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.youtube.com/shorts/pLnyjxgFxew