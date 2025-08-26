·
9
meneos
80
clics
Un programa de Cuatro revictimiza a una joven catalana por no dar la nacionalidad de su agresor sexual
Julieta, una joven de Barcelona que denunció una agresión en la calle, se niega a señalar la nacionalidad del atacante y acaba siendo acosada por la ultraderecha y cuestionada en televisión ...
|
etiquetas
:
televisión
,
machismo
,
cuatro
8
1
1
K
103
actualidad
34 comentarios
#1
jonolulu
“No voy a hablar de la nacionalidad de la persona que me ha forzado a besarle en la calle. No lo voy a hacer porque lo vais a usar como motivo racista para justificar vuestros prejuicios. Esa nacionalidad queda entre mí y el policía que ha recogido mi denuncia”
Y es que es así, a la ultraderecha solo le interesan las víctimas si pueden utilizarlas
12
K
159
#12
Feindesland
#1
Pero si ya lo ha dicho. Es de esos a los que señalís. ¿qué más hace falt que diga?
2
K
25
#24
EsUnaPreguntaRetórica
#12
Aprende a escribir, que pareces un inmigrante delincuente de esos.
1
K
25
#32
Feindesland
#24
Y lo mismo lo soy, oye...
0
K
13
#3
MalvadoAspersor
*
O sea que era de una nacionalidad de la que no nos extrañaría que pasase...
Efecto Streisand inverso
9
K
69
#21
elGude
#3
por lo que sea, el sexo del agresor no es relevante. Solo su nacionalidad.
1
K
26
#28
mosfet
#3
Eso estoy pensando, está dando alas justamente a aquellos a quienes no quería darles argumentos racistas.
0
K
8
#11
TripleXXX
Vaya par de ovarios los de la chica, con todo el jamacuco que tendrá encima se niega a dar carnaza.
Maravillosa
3
K
57
#13
Feindesland
#11
Ya la ha dado. La negativa es tan explícita como la afirmación.
0
K
13
#16
TripleXXX
*
#13
Lo único que se puede intuir de esa negación es que, posiblemente, no sea español.
Pero también podría serlo y ella no querer entrar en el tema étnico o de nacionalidades.
2
K
30
#27
elGude
#16
Es que no necesitan más, para los agresores sexuales son de dos tipos, extranjeros y españoles a los que una mujer quiere joder la vida, porque hace falta muchas pruebas, por qué la presunción de inocencia es vital para la democracia.
0
K
11
#18
Deperdidos
#13
y si te hacen una pregunta a la que no puedes decir no ni sí, qué deberías hacer, volarte la cabeza, campeón?
0
K
10
#4
eltoloco
La respuesta a la presentadora es un Zas en toda la boca!!
4
K
57
#14
TripleXXX
#4
Porque el argumento de mierda de la presentadora sobre proteger a otras no tiene sentido.
Otra cosa sería si el tipo tuviera un parche en el ojo o un tatuaje llamativo en la frente, por ejemplo, ahí si que sería aceptable el argumento de la protección pero decir solo la nacionalidad, que tampoco la sabrá o la etnia del tío no protege a nadie, solo estigmatiza a cientos o miles de personas.
3
K
41
#17
Deperdidos
#10
las estadísticas dicen lo contrario que tu puto fascismo.
www.epdata.es/condenados-delitos-sexuales-nacionalidad/99dc0611-d268-4
3
K
52
#26
Narmer
#17
Racismos aparte, la gráfica que aportas muestra que 2/3 los comenten nacionales (gente con DNI español) y el otro 1/3 lo comenten extranjeros. Según el INE, en 2023 el 12,3% de la población residente era extranjera y el 17,3% población no nacida en España (la diferencia será de los que se naturalizan españoles).
Estadísticamente, hay una sobrerrepresentación de extranjeros en estos crímenes, pero, de nuevo, la estadística la carga el diablo. Del mismo modo que los extranjeros están…
» ver todo el comentario
1
K
29
#30
Deperdidos
#26
Y, bola extra, los racistas/fascistas asumen 'extranjero' a morito, negrito subsahariano. No a la entrada durante meses de millones de jóvenes europeos borrachos en la costa mediterránea que computan como extranjeros en sus delitos sexuales.
2
K
47
#34
Top_Banana
#26
Te olvidas de contar a los turistas que cometen delitos sexuales. Ahí tienes 90 millones de extranjeros al año, a los cuales deberás aplicar temporalidad, etc...
Suerte!
0
K
17
#33
platypu
#17
Has ido de listo y has quedado como un ignorante. Vuelve al cole y aprende un poco de matematicas basicas
0
K
8
#8
el_gran_reset
*
tampoco debería de dar el género...ni la
especie
2
K
43
#22
Godoferoz
#10
las estadísticas recogen que la mayoría de las agresiones sexuales a mujeres son del entorno cercano de la víctima: familiares, jefes, amigos...
2
K
35
#23
elGude
#10
Las estadísticas dicen que el 98% de las violaciones, las cometen los hombres.
1
K
26
#31
platypu
#23
y el 100% seres humanos
0
K
8
#20
Imag0
Sería cojonuda que al final diga que era español y a callar bocas
1
K
25
#29
elGude
#20
Ahí pasaría a ser una exagerada, que habría que saber la versión del hombre, ver los ascendientes que tiene el supuesto agresor y si resulta que tenía un tío viviendo en extranjero, pues ya les sirve para la estadística.
0
K
11
#19
Pixmac
*
Pese a su firme postura contra el discurso xenófobo, Julieta no encontró apoyo en los medios. El programa En boca de todos, de Cuatro, presentado este verano por David Alemán, la invitó a participar en directo para someterla a una entrevista incómoda en la que varios colaboradores insistieron en que debía decir la nacionalidad del agresor “por seguridad”. Incluso una jurista invitada al programa vinculó el aumento de agresiones sexuales a la inmigración, desviando el foco de la violencia
…
» ver todo el comentario
0
K
20
#9
DatosOMientes
Quizá sea español y no lo dice porque sabe que habría gente que lo usaría para decir "lo dice porque es español, para blanquear los delitos de los extranjeros".
Cualquier cosa puede y será usada de manera partidista.
0
K
10
#7
berkut
Muy respetable su actitud.
Ahora bien, en el video que ella misma hace justo después de la agresión (para colgar en las redes?), dice que era un tipo q estaba "vendiendo mecheros en la calle".
He de entender que eso es un detalle sin importancia? Es decir, hay que ponerse muy dignos e intolerantes frente al racismo, pero con el tema aporofobia, pues ya tal...
0
K
10
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
Una heroina del progresismo
0
K
10
#25
Katos
*
Si fuera blanco no habría dicho esta sarta de tonterías...
Esta reconociendola por los mismos términos se sacionalistas qué ella ha implantado. Fin.
El otro día me robo cierta persona que no voy a decir para no acrecentar los sesgo racistas... Es que nos tratan como imbeciles.
3
K
-10
#5
platypu
Vamos, que si que era, como siempre
5
K
-13
#6
PerritaPiloto
#5
A me intentó violar un español muy español.
2
K
36
#10
platypu
#6
Y? las estadisticas son las que son
2
K
19
#15
fremen11
#5
Ah! Ahora entiendo tu negativo en la otra noticia........
0
K
9
Ver toda la conversación (
34
comentarios)
