En las profundidades de las bóvedas: el dilema del Banco de Inglaterra sobre el oro venezolano de 1.400 millones de Libras [ENG]

La confiscación de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. reabre la cuestión de quién controla las reservas del país en el Reino Unido. Traducción en el comentario #2

| etiquetas: maduro , banco de inglaterra , oro
#1 Poligrafo *
Que dilema? Se lo van a quedar por que "añada aqui la excusa que quiera".

De congelar o confiscar a Israel por su genocidio en Palestina se sabe algo?
tul #4 tul *
#1 es tan preocupados porque ahora llegara trumpo y se lo robara a ellos e igual con suerte sacan una minima tajada y claro esto no colma sus expectativas que eran las de robarselo todo para ellos
taSanás #5 taSanás
#4 justo eso creo yo. Que el banco de Inglaterra igual ahora sí que va a tener que soltar el oro (a eeuu con la excusa de usarlo para invertir en infraestructuras en Venezuela o cualquier otra mierda) y visto los problemas que ponen para auditarlo.. igual ni lo tienen…
#7 sorecer
#5 O para rellenar Fort Knox, que con los problemas que ponen para devolver el aleman, igual ni lo tienen.
makinavaja #3 makinavaja
O se lo quedan los piratas de un lado, o los piratas del otro lado del océano... pero los venezolanos no van a ver ni un gramo de oro, eso lo saben seguro...
estemenda #6 estemenda
La confiscación de Nicolás Maduro por parte de EE. UU.
Una confiscación se hace sobre bienes, no sobre personas.
dpej.rae.es/lema/confiscación
#8 chavi
Dilema? Ninguno.

Se lo quedan.
taSanás #2 taSanás *
En las profundidades de las bóvedas: el dilema de 1.400 millones de libras en oro venezolano del Banco de Inglaterra
La confiscación de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. reabre la pregunta sobre quién controla las reservas del país en el Reino Unido

En las profundidades de las calles de Londres, a miles de kilómetros de Caracas, la confiscación de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. ha reabierto una pregunta multimillonaria: ¿quién controla las reservas de oro de Venezuela en el Banco de…   » ver todo el comentario
